不只廖科溢！葛斯齊再爆料：還有「金鐘主持人」偷吃ING

廖科溢被爆劈腿！美女律師揭「小三本質」狂酸：爛爛得爛

▲廖科溢宣布與秦綾謙再婚後，被多名女子爆料劈腿，對此，美女律師也揭開「小三本質」。（圖／翻攝自廖科溢、李怡貞臉書）
▲廖科溢宣布與秦綾謙再婚後，被多名女子爆料劈腿，對此，美女律師也揭開「小三本質」。（圖／翻攝自廖科溢、李怡貞臉書）

娛樂中心／綜合報導

金鐘行腳節目主持人廖科溢7日宣布與TVBS主播秦綾謙再婚，豈料消息一出，就被多名女子爆出他劈腿、欺騙感情等行為，雖然他已道歉，但疑似將矛頭指向小三，引起熱議。對此，美女律師李怡貞除了發文嗆他以外，也揭露小三的兩項本質。

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▲秦綾謙和廖科溢認識11年，因緣際會因為工作的問題又連繫上，進而交往、結婚。（圖／翻攝自秦綾謙IG）
▲秦綾謙和廖科溢7日宣布結婚。（圖／翻攝自秦綾謙IG）
廖科溢8日在臉書發文，承認外遇並道歉，不過疑似將矛頭指向小三，說對方逼迫他離婚，甚至還情緒勒索，直言「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退。」對此，律師李怡貞也忍不住發文，表示：「因為外遇而離婚以後再與非外遇對象結婚，外遇的對象就變成箝制情勒等罪大惡極的存在了？這就是我為什麼一直在勸大家不要知三當三」，還怒噴「希望渣男被收治後就不要輕易放出來，殘害無辜吶」。

▲廖科溢再婚後爆出感情醜聞。（圖／亞旅台提供）
▲廖科溢再婚後爆出感情醜聞。（圖／亞旅台提供）
此外，李怡貞也揭開「小三本質」，「一直都是情緒勒索+金錢施惠，鬧翻了就是會變本加厲而已。裝無辜裝可憐真的都無法隱藏爛爛得爛的事實。」也在留言處強調，「那些證據不足或是正在萌芽的畸戀，愛在曖昧不明時最美。祝福不要清醒後才發現互相都是在踩屎」。

▲美女律師李怡貞在臉書發文，揭開小三本質。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲美女律師李怡貞在臉書發文，揭開小三本質。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
貼文一出，掀起熱議，「句句真言」、「看律師發言超痛快的」、「一個巴掌拍不響」、「不為別的！就是要錢而已啊」、「寫得太太太好了」、「裝睡的人叫不醒，女人真的要聰明點」。（編輯：郭佩蓉）


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