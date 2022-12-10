敗選檢討沒重點 劉世芳轟黨中央重北輕南、政務官沒輔選
1126九合一大選民進黨慘敗，敗選檢討小組召集人鄭文燦昨日邀集各縣市黨部主委舉行檢討會議，針對執政成果、議題攻防、網路訊息、輔選策略、選區經營及提名過程等多方面議題多所討論。不過，黨籍立委劉世芳今（10）日卻砲轟，這樣的檢討沒有看到重點，包含黨中央重北輕南輔選，大綠小綠無法有效溝通，縣市長候選人選擇性幫忙議員候選人等不知有沒有人提出？又這些問題算不算茶壺內風暴？
記者黃宣尹／台北報導
劉世芳說，有沒有主委提醒中央黨部，政務官沒有協助輔選？放任賄選案件頻傳，藉由開上看50億至100億規模的賭盤、賽鵨、或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失？
劉世芳也提到，有沒有主委提醒中央黨部，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開岀來？有沒有主委提出大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷？有沒有主委主動提出，縣市長候選人母雞選擇性幫忙議員候選人小雞？也因此市長、議員兩敗俱傷？又這些問題算不算茶壺內風暴？
劉世芳說，第一波針對地方黨部的敗選檢討，令人意外沒有看到重點，僅用新聞稿輕輕的帶過，難道這是中央黨部刻意的低調安排嗎？她表示，地方縣市黨部主委有民意與黨意基礎，下設執、評委及幹部，有話都會直說，不會到中央黨部開會只是摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走的。