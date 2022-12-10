同人迷好熱血！CWT首日人龍「排整圈世貿」 冒雨盛況曝
同人COS界最大盛事「CWT台灣同人誌販售會」12/10、12/11在台北信義世貿中心一館熱血開跑！今年恰逢20週年場次，主辦單位力邀超過千家同人創作社團共襄盛舉。《NOWnews今日新聞》記者今（10）日實際走訪活動現場，驚見大批人龍排了整圈世貿中心，在飄雨的天氣仍堅持不懈排隊，還有鐵粉早上8點就來排隊，排了40多分鐘就為了進場朝聖，足見今年活動盛況。
記者汪睿琦/綜合報導
記者實際走訪活動現場，
除了上千家攤位擺攤外，每天固定時間還會有舞台表演活動與粉絲們同歡。今活動最高潮莫過於「Cos-Show!」邀請的日痕、丁弼、Neko、小空、小梅5位知名Coser出場時，粉絲們在台下尖叫歡迎，足見5位的魅力有多強大。
還有來自新店的粉絲第一次真正入場朝聖盛況，兩人熱情向記者透露：「我們8點就來排隊了！排了40多分鐘，快9點才進來。」粉絲表示自己這次是想來買《小河少年》商品，特地起了個大早進場還是被秒殺，扼腕直喊：「沒想過會這麼多人！」身為鐵粉的兩位粉絲雖然喜愛同人文化多年，今年卻是第一年實際參加盛會，「以前沒有實際參與，沒有實際了解粉絲文化，甚至產生一些小偏見；但今年來才知道，真的很精彩！」直喊明年還想來。
事實上，今年CWT活動最大亮點除了於橘子集團最具人氣社團「Cos-Show!」，攤位主辦方現場邀請日痕、丁弼、Neko、小空、小梅五位知名Coser，化身霹靂布袋戲與動漫角色站台外；現場還有可讓粉絲共同體驗Cosplay樂趣的變裝體驗，現場許多體驗者即刻「化身」動漫鬼滅之刃中的炭治郎、禰豆子或間諜家家酒中的安妮亞、黃昏等知名角色，且為強化角色還原度還高規格請來專業的Coser彩妝師進行妝髮，此外攤位還有拍貼機進駐，讓體驗者可以拍攝留下難忘的Cosplay紀念！
另外，「第一屆Cos-Show!大賞」已於11月22日在Cos-Show!官方指定頁面進行報名登記， 總獎勵超過100萬元，包含獎金、獎盃、專業虛擬攝影棚拍、個人專屬特輯，以及霹靂金光全球角色限量數位收藏卡等豐富獎勵，報名截止日至12/25聖誕節當天止，喜愛Cosplay同好們歡迎呼朋引伴報名參加。