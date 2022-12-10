引爆Cos魂！Cos-Show!入駐CWT：線上「百萬獎金」贏回家
同人COS界最大盛事「CWT台灣同人誌販售會」12/10、12/11在台北信義世貿中心一館熱血開跑！今年恰逢20週年場次，主辦單位力邀超過千家同人創作社團共襄盛舉，其中橘子集團旗下社群平台beanfun! APP中最人氣社團「Cos-Show!」也在今年販售會上擺攤，與霹靂、金光兩大知名IP強強聯手推出聯名活動與粉絲們同歡。今（10）日為展期第一天，吸引大批粉絲到場朝聖，5位知名Coser現身「Cos-Show!」攤位、舞台時，立刻掀起尖叫聲不斷，足見其強大魅力。
記者汪睿琦/綜合報導
今年CWT活動最大亮點莫過於橘子集團最具人氣社團「Cos-Show!」，攤位主辦方現場邀請日痕、丁弼、Neko、小空、小梅五位知名Coser，化身霹靂布袋戲與動漫角色與粉絲拍照互動。除此之外，現場更邀請粉絲共同體驗Cosplay樂趣，現場許多體驗者即刻「化身」動漫《鬼滅之刃》中的炭治郎、禰豆子，或《間諜家家酒》中的安妮亞、黃昏等知名角色，且為強化角色還原度還高規格請來專業的Coser彩妝師進行妝髮，此外攤位還有拍貼機進駐，讓體驗者可以拍攝留下難忘的Cosplay紀念！記者實際走訪現場看到大批粉絲已在排隊等待變裝，期待著化身自己最愛的角色。
如果沒辦法在兩天活動到場朝聖的粉絲們也不用擔心！「第一屆Cos-Show!大賞」正熱血號召各路Cosplay大神集結響應，競賽採線上賽制，將依照參賽者們的角色還原度、妝髮、服裝、道具4大項目進行專業評比，遴選出最佳妝髮獎、最佳道具獎及最佳服裝獎3個大獎。
另為讓競賽更具公信力，評審團邀請到今年以電影《素還真》剛摘下第59屆金馬最佳造型設計獎的樊仕清老師、Cos界大神級評審席珍與殺氣老師擔任共同評審；除了評審獎外，符合資格參賽投稿作品也將透過【beanfun!一起SHOW】新功能，獨家同步在APP中展出，依據參展作品互動人氣選出最佳人氣獎一名。
「第一屆Cos-Show!大賞」已於11/22在Cos-Show!官方指定頁面進行報名登記， 總獎勵超過100萬元，包含獎金、獎盃、專業虛擬攝影棚拍、個人專屬特輯，以及霹靂金光全球角色限量數位收藏卡等豐富獎勵，報名截止日至12/25聖誕節當天止，喜愛Cosplay同好們歡迎呼朋引伴報名參加。