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黃珊珊成立「珊友會」　笑稱要出國看兒子：挽回母子情感

▲前台北市副市長黃珊珊舉辦感恩見面會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.10）
▲前台北市副市長黃珊珊舉辦感恩見面會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.10）

記者呂炯昌／台北報導

前台北市副市長黃珊珊角逐市長失利後，今（10）日下午在內湖禮客一館舉辦「感恩分享」見面會，邀請支持者加入「珊友會」。黃珊珊表示，將於12月15日出國，並開玩笑說「我想去挽回一下母子情感」。

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黃珊珊見面會邀請台北市長柯文哲擔任嘉賓，並邀請競選團隊、市議員當選人黃瀞瑩、林珍羽一同獻唱競選歌曲「未來」。黃珊珊致詞時表示，34萬人在強大政黨對立、媒體操作下，還是非常自由做出自己的選擇，謝謝34萬多名台北市民，他們沒有受到意識形態操弄。

黃珊珊表示，開票之後許多人感到沮喪，有個長輩告訴她，做對的事情，為什麼要沮喪，自由的選民做出選擇，結果應該要讓人覺得亢奮、高興，因為讓台北市民有4分之1的人完全覺醒，她需要大家幫忙，繼續讓自由選民的覺醒，成為一個新的改變台灣政治文化的社會運動。

黃珊珊說，前天有人開玩笑說「你是台灣最強無黨籍參選人」，她改變了歷史，她的選舉三個月來沒用任何抹黑、抹黃、造謠、謾罵，沒有做過任何一件抹黑的事。

黃珊珊說，她可以當律師、可以當公眾人物，唯有繼續倡議是非善惡、公平正義，不斷地倡議才能改變社會，這是一場沒有終點的馬拉松，贏家不是衝到終點的那個人，而是讓每一個跑者都能安然抵達終點線，這才是與市民齊步共贏的理想目標。

黃珊珊也感謝台北市長柯文哲改變她的人生，謝謝後援會志工朋友，接下來4位新科市議員，她將盡所能協助他們進入狀況，對台北市政做最好的監督，也希望大家成為「珊珊之友會」的好朋友，將來可以訂出時間固定聚會，提供公共政策意見，不是單單吃飯聊天而已，對於北市政成為眼睛、背膀，成為最有力的監督力量。

黃珊珊表示，接下來會出國看一下小孩，「這3年我完全沒理過他」，一張機票買完就讓他出國唸書了，媽媽連他住的地方跟學校都沒見過，她開玩笑說，「我想去挽回一下我的母子情感」。

黃珊珊指出， 1月初回來，還會到全國各地辦簽書會，因為出版社抱怨很多次，她會在美國完成第3本書，黃珊珊很傻，也謝謝大家讓傻人有傻福，有這麼多良善的人支持這麼傻的人，大家一起繼續做個傻子，Keep going。


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