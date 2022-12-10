文化部傳藝中心歲末敘暖　傳統戲曲藝人齊聚辦桌交流

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國立傳統藝術中心主任陳悅宜則表示，感謝文化部預算大力支持，近年來傳藝中心一直努力推動「傳統藝術開枝散葉」與「傳統藝術接班人」兩大計畫，本年度更新增「青年團員入團輔導計畫」與「外臺戲曲演員功底強化計畫」，全方位協助戲曲人才育成，銜接青年演員就業，並活絡保存傳統戲曲最特殊的風景「外臺戲」，提升外臺新秀功底與「演活戲」的功夫。
而為了培養欣賞人口，增加團隊演出機會，明年將積極舉辦首屆「歌仔戲傳統戲曲競賽」及「傳藝go young培育計畫」，前者透過全國性歌仔戲競賽，讓美妙的歌仔調遍傳全臺；後者與各縣市政府合作，將推動一百所學校的年輕學子走入劇場看戲，讓傳統戲曲遍地開花，在新世代也能生生不息。
傳藝中心自2008年起舉辦「唸歌歡唱‧歲末敘暖」交流活動，迄今已邁入第15屆，每年藉由這場冬日盛會，凝聚傳統藝術界的感情。今日上臺作綵表演的藝師們包含「歌仔戲國寶」王金櫻、資深藝師陳剩、洪明雪、陳文山、林美香、廖文雪、葉愛治、李惠珍，歌仔調悠揚動人，北管戲鏗鏘有力；還有南管藝師吳米芳、翁瓊華、呂林秀卿、陳國藏、陳廷全、江淑貞、林素珠等一同輪番歡唱，民權歌劇團國寶藝師林竹岸親自拉琴伴奏，演出精彩動人，現場氣氛歡快熱絡，戲曲之美不言而喻，展現臺灣傳統表演藝術昂然豐沛的生命力。