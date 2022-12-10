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文化部傳藝中心歲末敘暖　傳統戲曲藝人齊聚辦桌交流

▲文化部轄下國立傳統藝術中心舉辦「2022唸歌歡唱‧歲末敘暖，臺灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，邀請100餘位傳統藝術工作者與專家學者共聚一堂。（圖／文化部提供）
▲文化部轄下國立傳統藝術中心舉辦「2022唸歌歡唱‧歲末敘暖，臺灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，邀請100餘位傳統藝術工作者與專家學者共聚一堂。（圖／文化部提供）

記者許家禎／台北報導

文化部轄下國立傳統藝術中心今（10）日舉辦「2022唸歌歡唱‧歲末敘暖，臺灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，邀請100餘位德藝雙馨的傳統藝術工作者與專家學者共聚一堂，也邀請藝師們現場即興作綵，讓這場傳統藝術界的辦桌圍爐熱鬧又溫馨。文化部長李永得親自出席致意，感謝資深藝師們對戲曲界的大力投入，並致上無限的關懷與祝福。

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李永得指出，在行政院支持下，自明（2023）年起，文化部與各部會將投入大幅預算，共同推動「國家語言整體發展方案」，其中傳統表演藝術團隊靈活、有生命力的表現方式，將是推動國家語言的最大助力。李永得強調，文化部一定會繼續全力支持傳藝中心，期盼傳統藝術持續往下扎根、傳承年輕世代，並且拓展至國際，將臺灣最具文化特色的傳統藝術永續傳承、呈現於世界眼前。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜則表示，感謝文化部預算大力支持，近年來傳藝中心一直努力推動「傳統藝術開枝散葉」與「傳統藝術接班人」兩大計畫，本年度更新增「青年團員入團輔導計畫」與「外臺戲曲演員功底強化計畫」，全方位協助戲曲人才育成，銜接青年演員就業，並活絡保存傳統戲曲最特殊的風景「外臺戲」，提升外臺新秀功底與「演活戲」的功夫。

而為了培養欣賞人口，增加團隊演出機會，明年將積極舉辦首屆「歌仔戲傳統戲曲競賽」及「傳藝go young培育計畫」，前者透過全國性歌仔戲競賽，讓美妙的歌仔調遍傳全臺；後者與各縣市政府合作，將推動一百所學校的年輕學子走入劇場看戲，讓傳統戲曲遍地開花，在新世代也能生生不息。

傳藝中心自2008年起舉辦「唸歌歡唱‧歲末敘暖」交流活動，迄今已邁入第15屆，每年藉由這場冬日盛會，凝聚傳統藝術界的感情。今日上臺作綵表演的藝師們包含「歌仔戲國寶」王金櫻、資深藝師陳剩、洪明雪、陳文山、林美香、廖文雪、葉愛治、李惠珍，歌仔調悠揚動人，北管戲鏗鏘有力；還有南管藝師吳米芳、翁瓊華、呂林秀卿、陳國藏、陳廷全、江淑貞、林素珠等一同輪番歡唱，民權歌劇團國寶藝師林竹岸親自拉琴伴奏，演出精彩動人，現場氣氛歡快熱絡，戲曲之美不言而喻，展現臺灣傳統表演藝術昂然豐沛的生命力。



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