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伊能靜現身台北！自豪臉沒僵　大方認「有一點點小醫美」

▲伊能靜2年多沒回台灣，身為美魔女藝人代表，大方承認有做醫美。（圖／記者陳明安攝）
▲伊能靜2年多沒回台灣，身為美魔女藝人代表，大方承認有做醫美。（圖／記者陳明安攝）

娛樂中心／綜合報導

伊能靜嫁給大陸演員秦昊後就定居上海，今（10日）為了兒子庾恩利與團隊發行的「Theirsverse」NFT，久違現身台北國際藝術博覽會，許久沒見台灣媒體，伊能靜面對各種問題都侃侃而談，沒有迴避，常被質疑整型的她，笑說：「這年紀不動用一點小醫美是不行的！」

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54歲伊能靜穿粉紅色毛呢外套、短裙及過膝長靴，小露「絕對領域」，體態纖瘦、勻稱，膚況極佳，年過半百能維持如此狀態實屬不易，她一聽到酸民愛攻擊她的外表就笑出聲，「這個年紀了不動用一點點小醫美是不行的！我媽給我的底子還不錯，我們家有抗老的DNA吧！自己也注重保養，雖然有一點點（醫美），但臉沒有僵！」

▲伊能靜宣傳庾恩利的NFT作品，談到兒子滿是驕傲。（圖／記者陳明安攝）
▲伊能靜宣傳庾恩利的NFT作品，談到兒子滿是驕傲。（圖／記者陳明安攝）
伊能靜說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到日前上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」

談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。

▲伊能靜宣傳庾恩利的NFT作品，談到兒子滿是驕傲。（圖／記者陳明安攝）
▲伊能靜透露，母子倆共識和目標一致，兒子沒有要進演藝圈，偶爾接拍廣告、雜誌當賺零用錢，女兒小米粒很崇拜哥哥。（圖／記者陳明安攝）
庾恩利在紐約大學讀導演系，目前人在布拉格拍學生作品，笑稱自己回來帶子出征，內心很感動，她說很多人對恩利理解不夠深，兒子不喜歡活在鎂光燈下，連發文也很節制，「他其實是內心很穩定、清醒的小孩，知道自己要做什麼，外面傳說我在幫他安排上節目，其實他想成為一個多媒體藝術家、導演，當藝人不太可能。」（編輯：楊穎軒）

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