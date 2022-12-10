伊能靜現身台北！自豪臉沒僵　大方認「有一點點小醫美」

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊能靜說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到日前上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」
談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。
庾恩利在紐約大學讀導演系，目前人在布拉格拍學生作品，笑稱自己回來帶子出征，內心很感動，她說很多人對恩利理解不夠深，兒子不喜歡活在鎂光燈下，連發文也很節制，「他其實是內心很穩定、清醒的小孩，知道自己要做什麼，外面傳說我在幫他安排上節目，其實他想成為一個多媒體藝術家、導演，當藝人不太可能。」（編輯：楊穎軒）