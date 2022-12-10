12月減塑新制上路！專家挑環保杯「看3要點」：防漏升級

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除了容量以外，再來材質的差異也會影響清洗，一般環保杯常見的不鏽鋼材質毛細孔較大，容易殘留飲料顏色、氣味，若是喜歡裝氣味偏重的飲品，建議選擇有特殊塗層處理的環保杯，如鈦陶瓷鈦塗層，裝飲料時不僅不容易殘留，在清洗時只要使用中性洗劑小力刷過，就可以簡單完成清潔。當然清潔要方便最基本的要求就是，注意杯口大小是否可以讓手輕鬆進到杯底刷洗。
至於是否漏水，主要是檢查矽膠圈配件，建議挑選止水配件可以拆下來清洗的，因為矽膠會有一定的使用年限，慢慢出現彈性疲乏的狀況，若是可以拆下來更換、清潔配件，也可以讓環保杯使用年限延長，真正落實永續環保，而不用因為漏水換新環保杯。此外，評斷是否漏水，也可以檢查矽膠配件的位置。
萱萱以WOKY「渾圓杯」為舉例，止水矽膠圈若是設計在上蓋底部，可能因為蓋子熱漲冷縮，讓矽膠無法完全密合，導致漏水的慘況。但若是止水矽膠圈是高過於上蓋，就可以深入杯中，完美貼合環保杯內部，在杯子內就先止水，當螺牙結構也改至杯內，就可以讓防漏效果升級，最重要的是裝冰塊、熱飲所產生的水蒸氣，就不會因為打開蓋子而流到外側。
《NOWnews》記者實際測試，裝入非常多冰塊的飲品放置4小時，轉開杯蓋後水珠頸會停流在環保杯內側，或是杯口上方，並不會往下流，導致杯身變黏。以上幾個要點在購買環保杯時都可以特別注意，買到適合自己且使用期限長的商品，也才能真正落實環保的目標的同時也兼顧錢包。