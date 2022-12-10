健康城市評選　台灣「這些縣市」最適合老人居住

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雲林縣一站式數位平台 實踐成健康城市雲林縣政府榮獲「卓越獎縣市組」，運用手機、電腦的科技與縣內的鄉親進行連結，共同參與縣府推行的政策，透過一站式數位縣民平台，提供健康運動及跨局處服務，例如科技監測汙染源、長照關懷包（關雲長App）、智慧托育、醫療救護、智能居家、復康巴士等資訊，還搭配群組競賽與「雲林幣」回饋的活動，激勵全縣民眾共同參與，提升健康。
屏東縣 打造在地多面化屏東縣政府同樣獲得「卓越獎縣市組」，以「幸福屏東、在地老化、安居大社區」為願景，透過部落之間的合作，建置100%文健站，發展符合在地文化的照護模式，並以原鄉幸福巴士及小黃公車，提供「村里端隨招隨停」服務，更是100%滿足原鄉民眾需求；還有「綠場域、綠飲食、綠療育、綠陪伴」之社會支持網絡，讓高齡化的農村文化技術得以永續傳承；更以融入客家文化與失智友善設計概念，建構「安居大社區」之健康城市。
苗栗縣後龍鎮 建構永續樂融城鎮苗栗縣後龍鎮榮獲「卓越獎鄉鎮市區組」，其特色是整合鎮內多項政府提供的資源，跨部門及大學USR計畫，執行聯合社區1+5模式，讓據點與小學彼臨而立，長者入校傳承文化，在據點擔任小小老師-「老幼共學」，利用海洋廢棄物，老幼共同製作布袋戲及體健器材，透過多元課程，傳遞健康識能並促進長者肌力訓練及延緩失能失智；此外，企業贊助據點且直營的「阿嬤ㄟ胖烘培坊」，運用在地食材，教導長者烘焙麵包，除照顧弱勢家庭外，烘培坊的盈餘，則全數投入社區共餐及送餐，建立標竿典範社區，並向其他社區推廣，共同建構永續樂融城鎮。
生態共融環境實現 歷史文化綠色城市「健康」是基本人權，需要大家共同努力，國民健康署將持續與各地方政府、學界及民間團體建立夥伴關係，共同推動「以人為本」的健康城市暨高齡友善城市，落實health in all policies，共創全齡共享、世代宜居的永續城市。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56087
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