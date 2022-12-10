英國罷工潮燒到郵局！大批耶誕卡恐「2月」才寄到

英國面臨數十年以來最大經濟危機，通膨問題已達到41年來最高，面對飆升的生活成本，民眾苦不堪言，已有多個產業員工陸續罷工，要求雇主加薪以協助他們度過通膨惡夢。英國「皇家郵政」（Royal Mail）也被捲入這波罷工潮，超過10萬名雇員在12月分批分次進行罷工，恐將嚴重衝擊耶誕假期的賀卡、禮物及貨物運輸。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，英國正面臨1個混亂的冬天，從鐵路運輸、耶誕假期的物品貨運，到學生的教育問題，幾乎都受到罷工潮影響。雖然「皇家郵政」已提出薪資調整方案，還有新的利潤分享計劃，並改進了有關裁員的條款，但工會仍在週三拒絕該方案，大批郵政職員從耶誕節前陸續罷工，恐怕會給公司帶來每天上百萬英鎊的損失。
報導統計，超過10萬名皇家郵政的員工，12月的7天罷工日期分別為：1日、9日、11日、14日、15日、23日、24日。皇家郵政強烈建議顧客，務必提早寄出耶誕禮物或賀卡，二級物品最晚應在12日前寄出，一級物品截止日期則為16日；此外，由於寄往海外所需時間更多，皇家郵政也列出不同目的國家的最後郵寄日。
雖然皇家郵政表示，會盡一切努力，防止大家的耶誕節陷入混亂，但有內部人士透露，罷工的「災難性」影響可能導致人們等上數月，有些耶誕賀卡甚至要等到2月份才會送達。