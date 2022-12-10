台股週線連五紅後止步　法人：傳產與金融有表現機會

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本週指數出現拉回，修正11月大漲後的過大正乖離，不過目前僅有電子指數跌破月線，不論大盤、金融、傳產指數仍維持在月線之上，且具有題材的族群仍相對有表現空間；由於下週美國將公布11月CPI數據，以及今年最後一場FOMC會議，預料市場將隨結果反應，利率方面，目前預期12月升息兩碼機率大，預估年底利率將來到4.25至4.5%。
孫傳恕說明，展望11、12月的美國通膨，核心商品價格有望在車價漲勢趨緩、商品需求降溫、商家去化庫存之下，下降趨勢將持續，至於核心服務價格則在租金成本增速仍偏高、就業市場保持緊俏，潛在的服務通膨上行壓力猶存，不過綜觀來看，後續整體核心通膨及PCE（核心個人消費支出價格）仍有望在聯準會的下降預期內，讓11月底轉鴿的立場得以延續。
針對台股方面，孫傳恕表示，時間進入年底，由於外資逐漸開始休聖誕與新年假期，預料大盤成交量能將下滑，權值佔比高的電子股資金成交比重也將同步降低，預料由內資主導的中小型股將接棒上演多方戲碼；另外，傳產與金融股在旺季、作帳行情、中國解封等因素帶動下，也有表現機會。
另外就資金動能觀察，孫傳恕分析，央行公布10月金融情況，代表散戶的證券劃撥存款餘額2.98兆元，月減897億元，不過進入11月之後，明顯見到散戶陸續歸隊，反應11月資券同增，且當沖佔成交比重維持在20%的水準，顯示市場最壞情況已過。
孫傳恕建議，看好這波反彈行情維持，明年即使遇到企業獲利衰退、經濟下行等，股市也將先行反應，投資人不妨聚焦低基期伺服器、網通、生技族群，電子趨勢個股以高效能運算、資料中心、網通、汽車及電動車為主要布局方向。