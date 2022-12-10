內幕／吳怡農步調亂！黨中央出手了　陸戰鎖定「這地方」

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據了解，黨中央昨日上午邀集吳怡農團隊開會討論，包含代理秘書長林鶴明、副秘書長高幸雪、林飛帆、網路部主任范綱皓、新聞部、組織部相關同仁都列席，北市黨部主委張茂楠、選區議員王世堅、議員當選人張文潔、顏若芳都親自出席，其餘議員也派出主任、助理與會，不過吳怡農本人因為有競選拜票行程並沒有出席。
知情人士透露，會中大家有共識，吳怡農應該還是要加強陸戰，多多露面，才能凝聚基本盤勝選，所以昨日會議中最大重點就是「排行程」，要讓吳怡農走遍選區市場。
該人士說，因為選舉所剩時間不多，加上禮拜一市場休市，吳團隊又計畫每周二、四都要舉行政見記者會，那周三、五、六、日勢必都要到市場，且偏綠的市場更要安排在假日去，在緊湊的時間內接觸到最多人、發揮最大效益。
基層人士也指出，下周開始，黨中央串接各議員協助舉辦的座談就會開始進行，而議員除了陸戰協助，也會透過聯合發Line、臉書串聯等替吳怡農在網路上加乘宣傳，期盼觸及到原先吳怡農在網路上可能觸及不到的長輩等群眾。
另外，據透露，由於吳怡農的媒體聯繫、相關發言出現爭議，黨內從上到下也極度關注此事，吳團隊有向黨中央求援，希望可以有新聞幕僚進駐團隊，協助吳怡農處理相關事務，避免讓選戰失焦，黨中央預計也將會有所安排，協助吳怡農打贏選戰。
黨內人士分析，吳怡農有高知名度，在網路上的發文也有迴響，但面對補選，投票率恐怕不會高，還是要回歸陸戰，催出綠營基本盤，才有勝選可能。吳怡農應該繼續掃街、街講，讓民眾看到，「松山機場遷建的這些政見，不是不能提，但不應讓話題全部都聚焦在這議題上面，否則這對選舉相當不利」。
對於黨中央的協助，吳怡農10日受訪表示，黨中央舉行會議，串接自己與地方議員的辦公室，未來將有演講、拜票規劃，透過大家分工爭取更多選民的目光，被問及是否會認為是「全黨救一人」？吳說，很開心有這麼多好朋友一起合作，為了這次補選一起努力，回應民眾期待。
顏若芳表示，黨內非常重視中山、北松山的補選，也很希望可以贏，尤其是在1126敗選之後，更期盼藉由補選團結地方，所以大家都合力催票，希望讓更多支持者看到吳怡農很優秀、有想法、努力走基層跟各年齡層溝通。
顏若芳表示，吳怡農準備3年了，期間無論是公投，或是面對國家安全議題，他都一直在發聲，不要讓一個優秀、準備好的人落選，反而讓違背承諾的落跑議員當選。
張文潔也表示，面對補選，黨籍議員都全力支持，現在基層民眾都很想接觸到吳怡農，自己在北松山區也會全力協助，透過政見宣講、說明會與掃街，讓基層跟吳怡農多所接觸，全黨全力力拚勝選。
民進黨發言人黃彩玲則表示，黨中央尊重候選人競選策略，並請林飛帆擔任協調窗口，針對相關選務工作進行協調與支援。上週中央黨部已協助邀請選區議員協助分工、安排候選人拜票行程，全黨上下一致努力，爭取市民的支持。