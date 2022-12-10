自家人批敗選檢討無重點 民進黨：提出問題、不會迴避
1126九合一大選民進黨慘敗，敗選檢討小組召集人鄭文燦昨日邀集各縣市黨部主委舉行檢討會議，不過，黨籍立委劉世芳今（10）日卻砲轟，這樣的檢討沒有看到重點，包含黨中央重北輕南輔選，大綠小綠無法有效溝通，縣市長候選人選擇性幫忙議員候選人等不知有沒有人提出，引發討論。民進黨發言人黃彩玲晚間對此回應，昨日會議進行約2.5小時，各種議題都攤在陽光下討論，敗選檢討工作一定會忠實提出問題，並且歸納出可能的解決、改善對策。
記者黃宣尹／台北報導
黃彩玲說，選後檢討工作陸續展開，昨日地方黨部主委之場次，除了有提出書面檢討報告外，各地主委也在會議中輪流發言，整體會議進行約2.5小時，與會人士針對大選檢討發言沒有設限，各種議題都攤在陽光下討論，相關紀錄都會全部彙整成完整報告後，送中常會作為往後選務、政務及決策的重要參考。
黃彩玲表示，昨日會議中，各地主委提及許多全國一致的共同問題的部分，會彙整釐清、檢討原因，這些問題涵蓋了提名機制及時間、黨內整合、輔選活動規劃、選戰議題攻防、假訊息、受疫情及通膨影響的產業及弱勢民眾、年輕人的投票意願及傾向、賄選狀況、地下賭盤影響、兵役問題、執政風格、論文事件、防疫成果攻防、網軍及側翼話題、重大治安事件等等，未來都會深入討論，也不會迴避。
另外一方面，縣市個別問題會再深入討論，找出癥結。檢討工作一定會忠實提出問題，並且歸納出可能的解決、改善對策。
黃彩玲指出，後續檢討小組還會針對輔選團隊、社會力領域持續進行座談，也會與不同的社會群體進行對話，持續搜集各種不同的意見。黨中央也透過立法院黨團同步搜集立委的意見，務求達到深刻檢討與尋求解決方案的目標。