投票率54.9%　柯文哲3780票連任民眾黨主席

台灣民眾黨於今（10）日舉行第二屆黨主席暨黨員代表選舉，一共有4,294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9%。民眾黨表示，黨主席候選人柯文哲總共獲得3,780位黨員的支持，順利當選台灣民眾黨第二屆黨主席。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨指出，本次黨員代表選舉應選席次為107席，因連江縣及高雄市選舉區皆有1席缺額，應選席次中共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次將於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。其中男性為77席、女性為29席、原住民為3席、身心障礙者3席、新住民因最後無人進入投票階段為0席。
民眾黨指出，縣市候補席次部分，有10縣市為同額或缺額競選，因此僅12縣市有縣市補足席次，分別為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市。
民眾黨表示，不分區候補席次部分，原訂為至多20席，最後在應選席次、特殊身分增額席次、縣市候補席次計算完畢後，餘15席，由於不超過原訂席次，因此全數依照個人得票數由高至低排序，分列為不分區候補席次第一順位至第十五順位。今日選舉結果將於14日送交選舉委員會確認後，始得公告正式當選名單。