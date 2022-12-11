《寶可夢朱／紫》紀念一番賞台灣開抽！售價獎項一次看
《寶可夢 朱／紫》於11/18正式發售，造成眾多粉絲瘋搶購，日本BANDAI SPIRITS 也在同一天開賣「《寶可夢 朱／紫》發售紀念一番賞」。而台灣的寶可夢粉絲也終於等到了！台灣萬代於臉書宣布將於12/15正式開賣，一抽為270元，A賞是此代御三家「新葉喵」、「呆火鱷」、「潤水鴨」，趴臥在寶貝球抱枕上陪你一起玩遊戲，相當可愛又實用，也讓眾多粉絲興奮直呼「這次的東西都不錯耶」、「終於等到了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
《寶可夢 朱／紫》主打系列的首個開放世界的RPG作品，造成眾多粉絲瘋搶購，官方更在發售後一週發聲明表示，全球已賣出超過1000萬套，創下任天堂所有遊戲發布前三天的銷售新紀錄。而「一番賞台灣 Ichibankuji Taiwan」於臉書宣布下週新品預告，其中令粉絲相當期待的「《寶可夢 朱／紫》發售紀念一番賞」將於12/15正式開賣，一抽價格為270元。
A賞為40公分大的寶可夢抱枕；B、C賞為皮卡球、伊布的造型玩偶，皮卡丘手上的小筆筒還可當作小小的置物空間；D賞則是圓形的小毯子，上面有可愛的寶可夢陪一起度過寒冬；E、F、G賞為實用餐具，包括盤子、杯子、餐具組；H賞是小毛巾；最終賞為印有皮卡丘、伊布靠墊，上方還有立體皮卡丘小玩偶，快試試手氣把它們帶回家吧！
▲《寶可夢 朱／紫》發售紀念一番賞即將開抽，可愛又實用的商品讓粉絲相當喜愛。（圖／翻攝自BANDAI SPIRITS）