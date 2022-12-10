ChatGPT爆紅！全網搶跟AI聊天 專家揭4隱憂：下巴都嚇掉
你發現了嗎？最近臉書版面經常被網友的「聊天紀錄」洗版，而大家聊天的對象都是一個叫做「ChatGPT」的AI！「ChatGPT」是軟體公司OpenAI開發的最新版自然語言生成模型，在11月30日發行後立即掀起爆炸性熱潮，AI「講中文嘛也通」，什麼話題都接得住，還能透過問答方式成為工作的最佳小幫手。對此，國外科技媒體也讚嘆，ChatGPT能做到的事讓人「下巴都掉下來」，但也點出可能隱憂，提醒大家AI時代已經到來！
編輯中心/綜合報導
根據科技媒體《The Verge》報導，近期網路上充滿了各種關於ChatGPT的故事，許多人都提到，ChatGPT幫助他們編寫代碼、潤飾文章，甚至撰寫論文、執行Excel工作...而上述的所有事項，你都不需要擁有任何太專業的技術能力，你只要能夠問出「正確的問題」就可以辦到。《The Verge》直呼這一切，讓人「下巴都掉了！」
報導中也引用了「capability overhang」的概念來描述這現象，意思是AI還有許多未知的潛力，許多隱藏的能力是連研究人員都不知道的，AI模型是如此龐大與複雜，導致人們很難完全理解它們是如何運作或得出具體的結論。簡單的說，當AI應用進入大眾的視野，很多讓人意想不到的事情都會發生，而且發生得很快。
不過報導也提醒，伴隨而來的不僅僅是機遇與發展，也包含著隱憂和威脅。隨後並列出了4項隱憂，像是大學將如何面對由AI撰寫的論文激增？創意產業會因此受到重創嗎？機器學習是否會引發垃圾郵件海嘯，讓網路的言論空間被毀滅？AI無法區分事實與虛構，而隨著AI應用普及，事實與虛構的界線會否更加模糊，這會對真實社會造成什麼影響？
報導最後結論，隨著人們與AI聊天的興奮感過去，之後帶來的震撼可能會讓人不適，而2023年很可能就是翻天覆地的一年。報導更不忘提醒大家，「當AI應用成為主流，事情的發展可能會很怪異」。（編輯：倪浩軒）