梨山蜜蘋果「甜蜜和蘋」品牌 11日快閃北投製造市集
甜度達到15至19度的梨山蜜蘋果，正是盛產季節！臺中市和平區公所推出「甜蜜和蘋」品牌系列活動，今、明2天在北投製造市集舉辦快閃展售會，由四家蜜蘋果果農販售優質蜜蘋果、高山蔬菜及梨山茶，現場開放試吃，讓對蜜蘋果甜度有疑慮民眾，可以現場品嚐，滿意再購買，吸引許多民眾湧入採購。
記者金武鳯/台中報導
梨山蜜蘋果每年十月以後進入盛產季節，為了廣為行銷蜜蘋果，和平區公所規劃二波快閃展售會。首波於11月中旬在台北花博市集舉辦，迴響十分熱烈。當天帶去的蜜蘋果供不應求，緊急調人從梨山補貨北上支援，一樣造成搶購，成功將蜜蘋果推銷到北部，讓台北人不必上梨山，就能品嚐來自梨山甜美果實。
臺中市和平區公所快閃市集，今、明移師「梅庭X北投製造冬日市集」，四家梨山在地蜜蘋果果農，包括紹興農場、萬福果園、雲頂果園、梨山佳陽合作農場，聯手販售安心且優質的在地蜜蘋果、高山蔬果及梨山茶，現場開放試吃，讓對蜜蘋果甜度有疑慮的民眾可以先品嚐，滿意了再購買。這次貨源準備充裕，民眾不用擔心撲空。
活動期間在梨山的攤位消費滿300元，即贈送一份宣導品-蜜蘋果馬口鐵盒，滿600元就送兩份，以此類推。除此之外聖誕節將至，區公所特別設計五款聖誕立牌，增添溫馨節慶氣氛，逛市集之餘一同享受耶誕氛圍。歡迎大家踴躍選購，以行動支持梨山果農。地址為: 臺北市北投區中山路6號。(北投梅庭)
臺中市和平區表示，和平高山地區因日夜溫差達10多度以上，所以蜜蘋果會將糖份轉換為蜜腺，不管肉眼能不能看到蜜，甜度一定高達15-19度，深受饕客喜愛，目前品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，在12月吃著順應季節的水果是最甜、最多汁也最新鮮。