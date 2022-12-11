蒲亭想14年！「死亡商人」換囚返國　被拍成《軍火之王》

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1991年從軍中退役之後，布特改行經商，並投入國際空運業，隨著當時蘇聯龐大的機隊解體，讓他在阿拉伯聯合大公國以外的地方獲得一個由大約60架舊蘇聯軍用飛機組成的中隊，藉以展開他龐大的軍火買賣勾當。透過這些飛機，布特的客戶遍及世界各地，包括阿富汗、南斯拉夫、黎巴嫩以及非洲多個內戰國家。
據悉，布特的客戶有剛果到安哥拉和賴比瑞亞的反叛團體和民兵，他也多次向塔利班的叛亂份子出售槍枝，就連非洲最知名的軍閥、賴比瑞亞前總統泰勒（Charles Taylor）也是他的客戶。他還曾經提供軍火給「哥倫比亞革命軍」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC），遭美國政府指控是FARC殺害美國人的幫兇。
布特可說是過去幾十年來最多產的軍火商，曾經還是全世界頭號通緝要犯之一，在2004年曾因非法運送軍事規格等級的武器，而遭到美國凍結資產。對此，布特多年來一直主張無罪，稱自己經營的是「合法生意」，但仍被外界冠上「死亡商人」（Merchant of Death）和「制裁破壞者」等稱號。
布特的知名程度甚至讓美國好萊塢以他為角色原型，在2005年拍成電影《軍火之王》（Lord of War），由影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）擔綱；2007年，Stephen Braun和Douglas Farah 還出版了一本名為《死亡商人：金錢，槍枝，飛機，和使戰爭成為可能的男人》，來講述其軍火走私帝國。《路透社》形容，布特的生活「宛如一部間諜驚悚片」。
不過在2008年，美國緝毒局 （Drug Enforcement Administration，DEA）精心策劃一場誘捕行動之下，布特在泰國曼谷被逮捕入獄，並被引渡至美國，在2012年被控密謀殺害美國公民和企圖向恐怖組織出售武器等罪名，判處25年監禁。自此之後，俄羅斯官員不斷抗議布特的待遇，並稱其受到DEA陷害，布特在紐約的律師齊索（Steve Zissou）還曾警告「除非讓布特返家，否則不會交換任何美國人。」
有專家分析為何俄國政府特別希望布特獲釋，指出布特可能與俄羅斯軍事情報部門「格魯烏」（G.R.U）密切合作，甚至是該組織的一員，並在世界各地供應武器，為俄羅斯政府提供資金。有說法指出，如果沒有政府保護，布特不可能經營如此龐大的走私業務；也有報導披露，布特可能與俄羅斯總統蒲亭盟友、前副總理謝琴（Igor Sechin）關係密切，兩人皆學過葡萄牙語，且於1980年代都曾在非洲的蘇聯軍隊服役。但布特否認自己跟格魯烏有關，並稱不認識謝琴。帶頭追捕布特行動的前美國國安官員沃洛斯基（Lee Wolosky）指出「很明顯，他與俄羅斯政府圈子有重要聯繫。」
隨著布特搭機返國，，俄國外交部發聲明慶祝他終於「回歸祖國」。有專家認為，布特代表著俄羅斯民族自豪，對於俄羅斯人具有神話般的重要性，可以幫助在戰爭中失利的俄羅斯維持國家穩定，也有人認為會向其他可能也陷入麻煩的俄羅斯人發出「祖國不會忘記你」的訊息。