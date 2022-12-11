指揮中心將退場？傳2時間點可能解散 衛福部鬆口曝進度
12月1日起，國內放寬戶外口罩令，隨著疫情趨緩、後疫情時代來臨，外界也關心負責防疫相關政策的中央流行疫情指揮中心何時解散？對此，衛福部次長石崇良證實「確實有在討論相關事宜」，但還需疫情發展再進行評估。
編輯中心／綜合報導
據《聯合新聞網》報導，衛福部次長石崇良指出，因大陸近日放寬防疫措施，所以還得持續觀察疫情變化；指揮中心發言人莊人祥也透露，指揮中心正在考慮是否將新冠肺炎的法定傳染病等級做調整，以及討論病例通報定義等，時間點最快會在明年1月1日或農曆春節過後，一切以行政院公布為準。
為因應新冠肺炎疫情，中央指揮中心自2020年1月20日成立，至今已1057天，時任指揮官為時任衛福部長陳時中，醫療應變組副組長羅一鈞、專家小組召集人張上淳、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩，五人被外界稱為「防疫五月天」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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