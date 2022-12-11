不只吳怡農！這些候選人也主張松山機場遷移

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2006年參選市長的謝長廷提出松機遷移政見，他認為，松山機場是阻斷北市南北交通的關鍵，周邊限建3000公頃，導致南港與內湖科技園區發展受阻，松山機場遷移後，可規劃為親水公園、森林公園、水岸住宅及經貿複合區，可創造幾千億商機。
2018年參選台北市長的姚文智也支持松山機場遷移，他認為松機是妨礙台北市發展的一塊大石頭，取消限高區域就能讓台北再生，推估影響範圍土地面積3000公頃、開發後房地產總價值可達7.1兆元。當時姚的競選對手、尋求連任的柯文哲也支持松機遷移，但柯文哲認為松機遷移的決定權在中央，不在地方。
2022年參選台北市長的黃珊珊則以化解內湖交通理由，認為松機應該搬走，她認為搬走松山機場這個大路障，讓松機的腹地與解除禁建後的容積，作為內湖的「減壓空間」，可興建更多由內湖跨越基隆河的橋樑直通市區，紓解交通瓶頸。
儘管多位市長候選人主張松山機場應遷建，但是松山機場為軍民合用機場，必須考量行政專機的安置問題，尤其總統專機也停放於松機內的松指部機棚內，攸關總統在緊急狀況下的撤離維安考量；另外，松山機場也是離島航班往返北部的唯一機場，若離島航班改到桃機起降，必須衡量桃機跑道與航廈能否負擔。松機遷移橫跨國安、交通等多個部會職責，因此也不是單一立委或市長就能決定。