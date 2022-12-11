王世堅要蘇貞昌下台　鄭文燦：徹底反省才有再生再起機會

不只吳怡農！這些候選人也主張松山機場遷移

▲松山機場是北部唯一軍民合用機場，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台時，專機就停在松山機場。（圖／記者呂炯昌攝）
▲松山機場是北部唯一軍民合用機場，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台時，專機就停在松山機場。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市第三選區立委補選參選人吳怡農近日拋出「松山機場遷移」的政見，引發熱烈討論，但也遭對手質疑不可行。事實上，包括李應元、謝長廷、姚文智與黃珊珊在參選台北市長時，也都曾提出松機遷移的政見，也各有其理由。

我是廣告 請繼續往下閱讀
松山機場位於台北市區內，長期的飛機起降噪音與飛航安全疑慮，成為支持松機遷移者的主要理由。2002年、2006年，以及2018年的台北市長選舉，民進黨籍的市長候選人李應元、謝長廷、姚文智都曾出相關松山機場遷建政見。2015年2月4日復興航空發生南港空難，復興航空235班機因機長誤關正常發動機而墜入南港溪，飛機在失控過程中一度飛越北市大樓上空，當時擔任立委、已故的李應元就指出，松山機場流量應該完全移到桃園國際機場，因為松山機場位於市中心，萬一發生意外「人命安全的維護太無法預測」。

2006年參選市長的謝長廷提出松機遷移政見，他認為，松山機場是阻斷北市南北交通的關鍵，周邊限建3000公頃，導致南港與內湖科技園區發展受阻，松山機場遷移後，可規劃為親水公園、森林公園、水岸住宅及經貿複合區，可創造幾千億商機。

2018年參選台北市長的姚文智也支持松山機場遷移，他認為松機是妨礙台北市發展的一塊大石頭，取消限高區域就能讓台北再生，推估影響範圍土地面積3000公頃、開發後房地產總價值可達7.1兆元。當時姚的競選對手、尋求連任的柯文哲也支持松機遷移，但柯文哲認為松機遷移的決定權在中央，不在地方。

2022年參選台北市長的黃珊珊則以化解內湖交通理由，認為松機應該搬走，她認為搬走松山機場這個大路障，讓松機的腹地與解除禁建後的容積，作為內湖的「減壓空間」，可興建更多由內湖跨越基隆河的橋樑直通市區，紓解交通瓶頸。​

儘管多位市長候選人主張松山機場應遷建，但是松山機場為軍民合用機場，必須考量行政專機的安置問題，尤其總統專機也停放於松機內的松指部機棚內，攸關總統在緊急狀況下的撤離維安考量；另外，松山機場也是離島航班往返北部的唯一機場，若離島航班改到桃機起降，必須衡量桃機跑道與航廈能否負擔。松機遷移橫跨國安、交通等多個部會職責，因此也不是單一立委或市長就能決定。

指松機遷移中央無規劃　王鴻薇：別讓問題成紙上談兵

松機遷移犧牲總統專機？吳怡農團隊：完全沒有這意思

吳怡農拋松機遷建沒提軍用機場　王鴻薇：請國防部幫補課

巷仔內／國安、離島運輸考量　松山機場遷移難度高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀