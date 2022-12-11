鬼滅之刃《刀匠村篇》4月開播！新資訊曝：炭治郎將來台
由吾峠呼世晴所著漫畫作品改編的動畫《鬼滅之刃》推出後近年超夯，不只在大螢幕上，各式日常生活用品也紛紛採用聯名等方式創造噱頭，系列最新作《鬼滅之刃 刀匠村篇》也將於明年4月開播，對此官方宣布，系列作品主要聲優將從明年2月起舉辦「世界巡迴」，其中一站更會來到台北，屆時甚至還會推出快閃店等活動，有興趣的民眾絕不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
在《鬼滅之刃》公開全球大型企劃的資訊中，預計於2023年2月起，把《遊郭篇》的第十與十一集再加上《刀匠村篇》第一集，製作成特別版登上大銀幕在全世界劇院推出，也將於全台上映，而世界巡迴上映企劃是繼《無限列車篇》後，暌違兩年半史詩級動畫鉅作重返大螢幕。
官方表示《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》將結合「遊郭大戰」，以及賺人熱淚的「兄妺」情感片段到最新的《刀匠村篇》內容，除了可以看到被網友喻為「經費燃燒、錢之呼吸」更勝無限列車的「遊郭大戰」片段登上大螢幕，還有上弦鬼月集結的精采對戲也是一大看點！信仰級的作品讓粉絲直呼「無論如何都需進戲院朝聖！」。
此外《鬼滅之刃》官方更公開聲優巡迴消息，環遊地點有東京、巴黎、洛杉磯、柏林、墨西哥城、首爾和台北，台北的活動時間暫定為2023年的3月19日，陣容包括超人氣聲優花江夏樹（飾炭治郎）、花澤香菜（飾甘露寺蜜璃）及河西健吾（飾時透無一郎）以及動畫製作人高橋祐馬即將一起登台；動畫代理商木棉花表示，同時有電影上映、聲優見面會外，更準備了快閃店等滿滿的精彩活動，全台鬼殺隊隊員都準備接收任務通知！