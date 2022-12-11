中國防疫「U轉」將迎死亡高峰？鍾南山：明年3月恢復正常

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由於新防疫措施當中，輕症與無症狀感染者將可居家隔離，不必被抓去集中管理，鍾南山認為，「從醫學的角度來看，突發性急性傳染病，假如沒有癥狀的話應該說是不算病」，並稱未來可能會將新冠病毒感染定義為一種「上呼吸道感染」，另外他也提醒民眾感染Omicron後，99%都不是重症，大多數人能在5到7天內好轉，「不要覺得得了新冠就很害怕，更不應該歧視感染者。」
對於中國官員過去一周態度大逆轉，開始取消封控、大規模檢測、隔離檢疫和以數位方式進行接觸者追蹤，英媒《金融時報》指出這恐將引發無與倫比的冬季感染潮，尤其春節期間的大規模人群移動可能成為超級傳播事件，加劇疫情，壓垮中國醫療保健系統，外界也以香港第五波疫情的死亡率推估，中國這波恐或有數十萬人死亡。
鍾南山為此則稱「這一假設不恰當，不相信會出現這種情況」，他提到當時香港60歲以上老年人全程疫苗接種率不超過20%，但現在中國的疫苗接種情況比香港5月前好很多。他提到，截至12月8日，中國60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多。」
至於國產疫苗預防重症效果與進口疫苗的差別，鍾南山則提到相比進口疫苗，中國自產疫苗雖然預防感染效果稍差一些，但副作用更小，安全性更好；同時他也推估，明年3月份中上旬疫情將進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。