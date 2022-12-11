女郎「私密片」傳到圤智雨手裡？JKF不忍惡意攻擊喊告
知名AV導演圤智雨（本名：郭震宇）因替網紅鄧佳華，拍攝成人片《華根初上》爆紅，也時常透過社群分享AV界生態、拍攝祕辛等。而圤智雨日前自爆收到JKF女郎華華的私密影片，同時分析「JKF妹總出事」、預告尚未被揭露的「7大未爆彈」等，直接惹火JKF公司，雖然事後有發文致歉，不過為時已晚，對方仍堅持走法律途徑。
記者侯家瑜/綜合報導
JKF發出聲明：「AV導演圤智雨先生（本名：郭震宇）近日一連串蓄意的攻擊JKF言論，JKF於今日也大動作發出聲明，表示已嚴重損毀品牌名譽，郭先生為了私利及聲量無故發起仇恨對立爭端，本公司律師團要為旗下JKF女郎護航討回公道，針對任何侵害JKF名譽行為絕不寬貸並喊話圤智雨先生（本名：郭震宇），不要再浪費社會大眾的媒體資源，之後法院見。」
圤智雨見到後趕緊發文道歉，並反質疑JKF公司，是如何教育普通觀眾、業內人士，分辯JKF女郎身分，還意有所地說：「拍過你們家的如此多，你們家論壇也沒什麼分別感，我們很容易搞錯。」又問「真實簽約」的網美，以及跟「單合作」的網美如何分別？而JKF公司看到後並未消氣，「對於惡意攻擊言論，引起不當社會輿論就要負責任，已著手追究法律責任，一切將循司法程序處理，另外。我們也針對圤智雨之前對JKF的惡意言論多案提告，法院見。」雙方火藥味濃厚。