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獨／「樂天女孩」雅涵曾遇變態粉絲　虧林襄一特質像男生

▲「樂天女孩」雅涵出席運動品牌活動，擔任一日店長。（圖／優尼聖提供）
▲「樂天女孩」雅涵出席運動品牌活動，擔任一日店長。（圖／優尼聖提供）

記者侯家瑜/台北報導

今年正式成為「樂天女孩」的雅涵，擁有豐富的寫真拍攝經驗，也參演過戲劇《戲說台灣》多次，在演藝圈有一定的知名度。雅涵昨（10）日出席運動品牌活動，擔任一日店長，現場聚集眾多粉絲，由於和近來爆紅的啦啦隊女神林襄，皆為攝影師莉奈旗下藝人，她分享對方私下和螢光幕前的模樣，並無太大差異，「就是大剌剌的小男生，很好相處。」

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▲雅涵與粉絲合影。（圖／優尼聖提供）
▲雅涵與粉絲合影。（圖／優尼聖提供）
▲林襄是「樂天女孩」一員。（圖／林襄IG）
▲林襄是「樂天女孩」人氣成員。（圖／林襄IG）
談及與其他啦啦隊女孩不同之處，雅涵誇讚大家的舞蹈實力不分上下，而自己則較愛好唱歌，「女孩很多舞蹈科班的，但我比較擅長唱歌，最近有發行單曲《BE THE ONE》，是我醞釀一年的作品，在此偷偷打歌。」事實上，雅涵熱愛抒情歌，尤其對自己「微激動」的聲線最有自信，也喜歡把人生歷練，透過歌聲傳遞給大家，「我不一定很會講話，但我可以好好的唱。」

▲雅涵對自己「微激動」的聲線最有自信。（圖／優尼聖提供）
▲雅涵對自己「微激動」的聲線最有自信。（圖／優尼聖提供）
至於即將迎來的《啦啦隊女神 Hot Show》，雅涵坦言練習過程中，最辛苦的地方就是腿部出現許多瘀青，還有時間管理，「因過年前工作比較多，時間就變很緊繃，行程都有點趕。」不過人氣攀升之際，也難免遇到變態粉絲，雅涵分享自己刻骨銘心的經歷，「有遇過在我家等我的，後來有和這位粉絲說，請他以後別這樣做，我心裡會不舒服、會恐懼，幸好他後來有聽進去。」

▲雅涵目前正在籌備即將迎來的《啦啦隊女神 Hot Show》。（圖／優尼聖提供）
▲雅涵目前正在籌備即將迎來的《啦啦隊女神 Hot Show》。（圖／優尼聖提供）

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