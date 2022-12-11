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跌深反彈支撐　台股維持高檔整理格局

▲美股主要指數翻紅，9日台股同步開高走高，電子、半導體族群帶頭領漲，加上金融、傳產族群助攻，終場收在14705.43點。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲美股主要指數翻紅，9日台股同步開高走高，電子、半導體族群帶頭領漲，加上金融、傳產族群助攻，終場收在14705.43點。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

美股主要指數翻紅，9日台股同步開高走高，電子、半導體族群帶頭領漲，加上金融、傳產族群助攻，終場收在14705.43點，上漲152.39點，成交量1944.96億元。周線翻黑、終止連五紅。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，近期不只科技股上漲，跌深股均出現反彈行情。不僅資金面出現回流、提振市場情緒；美國聯準會近期的對外談話，也被市場解讀相對正向，Risk-on持續；但在跌深反彈、對利空鈍化之後，接下來應該要專注的則是市場對於經濟放緩的反應變化。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，2023年企業獲利將負成長，但分季來看2023年前低後高。據安聯台股投資團隊預估，今年台股企業獲利約成長6.5%，明年可能進一步下修至衰退兩位數。但明年台股企業獲利衰退已是市場共識，相比於今年逐季下滑、股價也隨之修正。

安聯投信台股團隊認為，2023年企業獲利有望逐季回升，第一季獲利可望見到底部。由於股價通常領先基本面落底，長線投資機會或出現在明年第一季。相對謹慎的投資人或許可以等待明年第一季再進場；但若是風險偏好較高的投資人，目前可以開始進場布局長線機會。

展望後市，安聯投信台股團隊預估，明年市場持續波動，投資人可能轉向更關注經濟前景的變化，也因此，基本面和由下而上選股至關重要。就台股而言，看好長期趨勢如AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等。

此外，安聯投信台股團隊提到，考量台股今年迄今已經歷較大修正幅度，有些具成長性、或具現金殖利率保護等都可留意；但一些有成長題材、卻沒有獲利支撐者則應避開，還有一些舊產業但擁有新趨勢產業如紡織等也可留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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