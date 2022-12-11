中國重症專家鍾鳴：疫情一個月內達高峰

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鍾鳴表示，隨著COVID-19陽性患者可以居家隔離，意味著病毒會在社會面傳播，也是防疫措施優化下的重要一步。
他表示，目前預計疫情會在1個月之內達到感染高峰，但之後何時結束，則是比較複雜的問題，因為病人感染和康復並不是同一時間發生。從醫療機構來看，病人同一時間感染會造成集聚和醫療資源緊張，而病人有序、逐步地就醫可以使醫療機構有更強的應對能力，但這樣疫情週期會相對拉長。
鍾鳴表示，現階段對重症治療方案已經很明確，要解決的是「管理」層面問題，即一旦有大量病人，醫療資源是否能夠容納；如果醫療資源超出負荷，如何應對以維持醫療秩序，讓病人可及時救治。
鍾鳴表示，國家規定三級醫院（市級以及市區以上醫院）綜合ICU病床需達到床位總數4%，各專科ICU按照床位總數4%的比例改造可轉換ICU床位，需要時可在24小時內迅速轉換成重症ICU病床，相信接下來各地三級醫院都會按照這些標準部署。同時在整體醫療人手數目不變下，要做好人手分配。
他又建議，養老院等特殊機構要採取相對封閉管理，盡量不要讓疫情蔓延到養老院，因養老院人群較脆弱及易受感染。
中國國家衛健委日前表示，目前中國重症醫學床位接近每10萬人口有10張的水準，床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構有10.65萬張。重症醫學醫師總數是8.05萬人，重症加強護理病房儲備醫師有10.6萬人，重症專業護士有22萬人，重症加強護理病房護士有17.77萬人。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111211