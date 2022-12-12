林襄無奈被貼上做作標籤 投資美甲店被讚「不缺桃花」
佩甄、夏語心主持的最新節目《就醬開運吧》今（12）日晚11點在八大第1台全台首播，首集節目就要到啦啦隊當紅炸子雞、流量女神林襄投資的美甲店探訪，風水老師尹森發現竟有三角形的屋脊煞，正沖美甲店的兇災位，所以容易引起一些風波，此話一出，讓林襄特別有感，疑惑自己明明努力工作，但的確常被很多人罵，「我想說我又沒做出傷害別人的事情，所以就覺得很難過。」
記者侯家瑜/綜合報導
林襄備感委屈，表示特別在意被貼上「做作」的標籤，「我不是一個做作的人，我是一個很大剌剌個性的人。」直呼不懂自己哪裡做作，沒想到逗趣的佩甄竟搞笑搭腔：「我心裡一直有『祚祚』，家裡也有『祚祚』。」趁機在鏡頭前向老公王祚軒公開放閃，笑翻眾人。
事實上，林襄會投資美甲店，是因為自己愛漂亮，也滿喜歡這間店的風格，所以把這家店開在台北鬧區。尹森老師分析店面確實是開在主管人氣、人緣的桃花位，佩甄與夏語心也連聲稱讚林襄不缺桃花啊，但為何美甲店生意平平，未見預期人潮？林襄笑稱也許自己人氣還可以，但店可能就還好。
尹森老師隨即提供簡單的開運方式，例如在店門口擺放地墊，可將人氣轉財氣，也建議林襄替屬「水」的美甲店，多使用白、金色，可以幫助提升運勢。另外，林襄也每天在店內用高級進口水供奉金雞，但老師提醒可再放一些米在金雞附近，這樣象徵讓金雞吃得飽一點，還有最重要的是要放「錢」，以增加財氣，創造生意興隆的機會。