不只醫院被擠爆！中國民眾還狂囤N95口罩　價格翻漲2.5倍

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中國工程院院士鍾南山指出，由於一般民眾對於Omicron的認識度並不高，因此會產生「一不小心就陽了」的焦慮，他提醒民眾目前Omicron致死率非常低，已降至0.1%左右，很少能侵入肺部，讓民眾不要擔心；若無若無基礎疾病，大多數人感染Omicron並不需要前往醫院，「如果數天高熱不退，就應該去醫院檢查了。要是沒有症狀，過幾天呈陰性了，就不用管了。」
中國放寬防疫政策後，地方政府也宣導把佩戴口罩當成一種義務，要民眾切實做到「應戴盡戴」、「凡進必戴」和「規範佩戴」，但民眾卻因此趕赴各大藥店囤積搶購退燒、止痛藥與N95口罩，就連電商平台上的價格也一路瘋漲，住在浙江一名女子就告訴《九派新聞》自家附近藥局口罩被買光，只好花費人民幣45元在網路上購買10個N95口罩，而在半個月前，她為家人購買的N95口罩一個不到1元。
原文網址: 應戴盡戴！浙江一地發布全民戴口罩通知 N95口罩價格漲2.5倍 | 香港01 https://www.hk01.com/article/845690?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral
鍾南山對此則表示，Omicron絕大部分感染者能夠自我痊癒，囤藥反而容易引起恐慌，認為並不需要囤藥。不過他也提到加強個人防護是好事，而口罩能夠有效減少60%感染風險，特別是N95口罩；他亦鼓勵，幼童、老年人口能夠接受全程疫苗接種，「全國加強疫苗接種刻不容緩」。