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不只醫院被擠爆！中國民眾還狂囤N95口罩　價格翻漲2.5倍

▲中國過去一周各地防疫態度大轉彎，民眾擔心染疫病例激增，瘋狂搶購口罩與退燒藥。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國過去一周各地防疫態度大轉彎，民眾擔心染疫病例激增，瘋狂搶購口罩與退燒藥。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國「白紙運動」後中央決意鬆綁封控政策，各省地方政府也陸續祭出優化防疫政策。然而防疫政策「U字」大轉彎下，不只民眾染疫頻傳並恐慌地湧入醫院就醫，就連口罩、藥物都被瘋狂搶購，緊急電話更是全天候滿線。中國抗疫權威鍾南山對此便提醒，大多數人感染Omicron並不需要前往醫院，只要佩戴好N95口罩、加強個人防護即可。

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中國過去一周各地防疫態度大轉彎，與過去兩三年來嚴格封控大相逕庭，地方政府為成為早一步開始優化防疫的地區，除宣布不再查驗健康碼或掃場所碼外，還鼓勵民眾施打疫苗、開展「全民戴口罩」等行動加強個人保護；然而「防疫U轉」讓許多中國百姓無所適從，北京急救中心表示，每天接獲高達3萬多通報案電話，大多卻都只是輕症、無症狀患者打來諮詢，還要求他們派救護車幫忙送急診，幾乎完全佔據了急救資源。

中國工程院院士鍾南山指出，由於一般民眾對於Omicron的認識度並不高，因此會產生「一不小心就陽了」的焦慮，他提醒民眾目前Omicron致死率非常低，已降至0.1%左右，很少能侵入肺部，讓民眾不要擔心；若無若無基礎疾病，大多數人感染Omicron並不需要前往醫院，「如果數天高熱不退，就應該去醫院檢查了。要是沒有症狀，過幾天呈陰性了，就不用管了。」

中國放寬防疫政策後，地方政府也宣導把佩戴口罩當成一種義務，要民眾切實做到「應戴盡戴」、「凡進必戴」和「規範佩戴」，但民眾卻因此趕赴各大藥店囤積搶購退燒、止痛藥與N95口罩，就連電商平台上的價格也一路瘋漲，住在浙江一名女子就告訴《九派新聞》自家附近藥局口罩被買光，只好花費人民幣45元在網路上購買10個N95口罩，而在半個月前，她為家人購買的N95口罩一個不到1元。

原文網址: 應戴盡戴！浙江一地發布全民戴口罩通知 　N95口罩價格漲2.5倍 | 香港01 https://www.hk01.com/article/845690?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

鍾南山對此則表示，Omicron絕大部分感染者能夠自我痊癒，囤藥反而容易引起恐慌，認為並不需要囤藥。不過他也提到加強個人防護是好事，而口罩能夠有效減少60%感染風險，特別是N95口罩；他亦鼓勵，幼童、老年人口能夠接受全程疫苗接種，「全國加強疫苗接種刻不容緩」。
 

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