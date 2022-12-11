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《哈利王子與梅根》猛批英王室　民調過半支持拔兩人頭銜

▲英國哈利王子與妻子梅根拍攝的紀錄片引起風波，最新民調顯示超過半數的民眾認為兩人該被剝奪王室頭銜。資料照。（圖／翻攝自英國王室推特）
▲英國哈利王子與妻子梅根拍攝的紀錄片引起風波，最新民調顯示超過半數的民眾認為兩人該被剝奪王室頭銜。資料照。（圖／翻攝自英國王室推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）為Netflix拍攝的紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）上映後風波不斷，內容爆料許多英國皇室細節，也從不同角度攻擊王室，繼英國兩黨多位國會議員要求褫奪哈利和梅根的公爵頭銜後，民調顯示也有超過半數的民眾認為兩人該被剝奪王室頭銜。

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Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》素材多由哈利夫婦提供，其中包含哈利在2017年向梅根求婚畫面、兩人大談王室內部存在種族歧視，並將女王治理下的大英國協貼上「帝國2.0」的標籤，聲稱英國的殖民歷史「沒有任何改變」；而根據英媒《Daily Mail》報導，Netflix則付給哈利與梅根以1.5億美元（約新台幣42億元）的簽約金，以及拍攝大量訪談片段。

該片上映後引發國內輿論風波不斷，外界多認為哈利「向王室宣戰」的態度已經將此事由皇室家族提升至英國政治問題，保守黨國會議員希里（Bob Seely）也宣布提案要修法剝奪兩人的王室頭銜。根據英國民調機構「L Partners」最新調查發現，高達54%英國民眾認同該提案，僅2成3反對。

「L Partners」創辦人詹姆斯（James Johnson）表示，該民調向2068人進行調查，結果顯示，年齡層遍布在30至70歲之間的民眾普遍支持拔除哈利、梅根頭銜，現在還支持他們的恐怕只剩下18至24歲的最年輕人口族群。

他還提到，英國民眾對同為王室成員哈利、梅根沒有絲毫好感，但對已故女王的哀悼仍能證明大眾依舊尊重著王室，因此可以證實大眾認為哈利與梅根兩人已經不配擁有相關頭銜。

根據英國王室與哈利夫婦於2020年達成的「脫離王室」（Megxit）協議，兩人會保留「薩塞克斯公爵」及「薩塞克斯公爵夫人」封銜，而哈利則繼續保留王子身分，但提起法案的希里質疑，「若他（指哈利）這麼討厭王室成員，那麼他為何還不斷炫耀和使用他的頭銜？」、「若他們認為王室如此糟糕，為何只在對他們有利的時候使用王室頭銜呢？」。
 

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