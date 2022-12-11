馮紹峰索吻小12歲女星 自認《星河》角色「霸道又腹黑」
馮紹峰睽違4年之後再演古裝偶像劇，在《星河長明》和小12歲的彭小苒共譜又甜又虐的愛情，他形容自己的角色是一個「霸道、強勢、腹黑、智慧」的君主。《星河長明》改編自知名小說，首集就以「和親」為開頭，鐵血帝王馮紹峰帶隊前往草原求娶部落公主，反而和陪嫁丫鬟彭小苒迸出火花。
記者羅凌筠/綜合報導
戲裡彭小苒為了完成馮紹峰交代的任務，不斷嘗試破解法陣，卻意外召喚出地蟒，馮紹峰立刻把馮小苒推到自己身後保護，事後心疼氣罵：「為了這種烏七八糟的事情，搭上自己的小命，妳是不是傻？」並用食指推著彭小苒的額頭，被事後趕來的侍衛撞見，當下馮紹峰為了掩飾自己的關心，趕緊抽掉自己的手，傲嬌的說：「看什麼看，快找御醫，看看她有沒有事。」
之後遇到「萬壽節」，彭小苒邀約馮紹峰一起到街上看花燈玩耍，過程中馮紹峰對彭小苒各種溫柔，不僅替對方把湯圓吹涼，還牽起彭小苒的手看煙火，在氣氛催化之下，馮紹峰情不自盡向彭小苒索吻，但彭小苒害羞地逃走，回到宮中之後，馮紹峰直球發問彭小苒：「方才的事妳如何想？」把曖昧的粉紅泡泡推到最高點。
女主角彭小苒就坦言：「紹峰哥是一個太自律的人了，不管是業務上的要求，還是形象上的要求，健康上的要求，他是一個特別細緻的人，我本來以為峰哥會是一個特別嚴肅的人，但是你會發現他跟每一個演員，尤其是像我們這些演戲經驗跟他差很遠的演員，他都會特別細緻的幫我們去調整，哪怕是搭戲，他都是一個特別負責任的人。」
而曾是限定男團「NINE PERCENT」成員的朱正廷，這次在劇中飾演流亡王朝的四皇子，他也向鏡頭透露：「我覺得峰哥私下是一個非常有趣的人，而且之前在大殿拍攝的時候，他也滿照顧我的。」《星河長明》每周三至周六晚上10點，在LINE TV準時更新。