帥氣雙胞胎聯手出擊　松山家商城市盃大贏家

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張瀚文擁有超過20年的教練經驗，也是今年世錦賽和亞錦賽國家隊主帥。她表示，「賽前不會給選手壓力，希望他們能放手一搏，把平常練習的水準發揮出來。」
帶人也帶心的張瀚文有一套訓練哲學，她深知品勢運動較枯燥，因此設計不同菜單給選手，同時將品勢融入空手道元素，增加變化性。她說，「不應該讓選手一成不變的練，最後就會變得生無可戀。」她也強調，「師生須同心，才能其利斷金。」
王敍帆、王敍名兩名雙胞胎都被教練點名是隊上的潛力股，哥哥王敍帆抗壓力較佳，今年大放異彩，不僅2度成為國手，還拿下世界青年團隊品勢銅牌，和亞青銀牌，收穫滿滿。
弟弟王敍名則因為心魔，無法在選拔賽突圍，看在哥哥王敍帆眼中非常心疼，甚至一度抗拒選拔賽，想要陪弟弟在國內練習，展現手足情深。
王敍帆說，「我們兄弟倆都會彼此鼓勵，互相提醒，希望有朝一日能與弟弟攜手征戰國際賽，這也是我內心最大的渴望。」
王敍帆、王敍名家人也到現場應援，王媽媽說，「他們兄弟倆小一就開始接觸跆拳道，國中時期是對打、品勢雙棲選手，但之後評估認為品勢較有優勢，才專注在此。家人很支持他們投入自己喜愛的運動，但有時看到兒子受傷還是很心疼。」王敍帆日前才因為右手臂肌肉撕裂傷休養數週，王敍名也曾經歷傷痛。