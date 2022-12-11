吳念軒4歲女兒萌翻了　高顏值《仙女》全家福曝光

4歲童星蘇語甄在衛視八點檔《仙女姐姐來我家》，飾演吳念軒、夏朧的女兒，吳念軒笑說她雖然年紀小，但很會背台詞，聰明有禮貌，是個很得人疼的小孩。戲中吳念軒接送上下幼稚園、洗澡、穿衣服、吃飯、陪玩等，一整套照顧小孩的動作全都體驗到，他說拍戲時小童星的爸媽全程陪同，自己會從旁觀察如何與小孩互動，雖然只是拍戲，但已經覺得照顧小孩很不容易。
記者羅凌筠/綜合報導
小童星蘇語甄回憶起拍戲時，天氣冷的時候吳念軒會脫下外套給她穿，自己想睡覺的時候吳念軒也會把椅子讓給她睡，讓她開心的用奶音說：「最喜歡跟念軒爸爸一起拍戲了。」這樣的貼心照顧讓一旁的爸媽都看在眼裡，笑說想把小孩丟給吳念軒帶個幾天。而父愛噴發的吳念軒被問到，如果以後當爸爸會不會也像琥珀（角色名）一樣愛女心切，吳念軒表示到戲劇是虛構的，但人生是真實的，自己會盡全力讓孩子在一個健康和充滿愛的環境下長大。
人在法國夏朧表示自己是第一次跟這麼年輕的演員對戲，笑說拍戲前會跟蘇語甄解釋拍攝內容，其實就是讓她做自己就好，就算有時候不受控，還是讓夏朧覺得很有趣，例如有一場兩人一起在醫院病房裡畫畫的戲，蘇語甄當時很認真的畫畫跟說明她畫的東西，完全就是一個4歲小孩該有的自然反應，能跟小童星對戲是個有趣而且好玩的挑戰。
目前已經回到法國的夏朧，第一件事就是把裝滿《仙女姐姐來我家》的60集劇本、戲服、接受訪問的雜誌的行李箱，重新整理歸納在一個大盒子裡收好。夏朧笑說現在最懷念的是台灣的準時、乾淨的交通跟超方便的便利商店。預計明年1月底回來夏朧希望能有更多演戲與挑戰不同角色的機會。