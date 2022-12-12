國共內戰未結束？中國為何執著統一　日學者列5點分析

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野嶋剛首先指出中國的主張總是「帶有感情、不合乎邏輯，並且沒有任何法源依據的」。以中共總書記習近平在二十大提出的「絕不承諾放棄使用武力」為例，指出中國卻也未說明為什麼不能放棄動用武力，也沒提出為何必須行使武力的理由；當中國講到「（台灣是）不可分割的領土」時，也沒有足夠的依據可以進行解釋。
除此之外，野嶋剛認為其實中國並不存在「對台政策」。他提到美國與中國在「一中」上的用詞不同，美國是使用「一中政策」（One China policy），但是中國卻是使用「一中原則」，野嶋剛表示，「一中原則」對於中國來說很可能並非政策，因為「政策」是有可變性，能隨著情勢進行調整，但「原則」則是接近理念、信仰的用詞，「也可以說是中國共產黨的教義」。
若是以上述論點來看，野嶋剛指出，統一台灣也就實現了共產黨的理想，雖說國家是以人民的福祉、幸福生活為重，黨則是以實現理想為重，但中國是「黨治國家」，「解決台灣問題」被擺在人民福祉之前。
有關於中國想要「統一台灣」的出發點，野嶋剛認為是因為中國在二次世界大戰後遭到列強瓜分領土，認為當時面臨的狀況是「國恥」，甚至還曾有一張「國恥地圖」來標示被瓜分的地區，因此要收復領土來雪恥。也因為當時遭到列強瓜分，對於中國來說，台灣是「因為太弱而被奪走的領土」，因此產生了「國家夠強就能奪回領土、國家夠強就能奪走領土」一般的弱肉強食帝國主義思想。
野嶋剛指出，中國的軍隊被稱為「人民解放軍」，而「解放」一詞代表著共產黨將未共產化的土地共產化。在中華民國接收台灣之後，國民黨因國共內戰逃到台灣，對於中國來說，紛亂尚未平息，台灣仍是「未解放地區」。
野嶋剛認為，中國時至今日還在進行「解放抗爭」，也因為「國共內戰尚未落幕，才會讓中國處於非常事態，由共產黨來執政。」在共產黨統治之下，為了增強國力、強化管理，讓共產黨政局更加穩定，台灣問題也因此被搬上檯面，成為其積極解決的問題。
「統一台灣」對於中共總書記的習近平來說，不僅是必須要實現的目標，更是能輕鬆超越毛澤東、鄧小平，確立政治遺產的事情。習近平也曾多次在提及「中國夢」、「實現中華民族偉大復興」時，強調統一台灣的決心。
但台灣的未來究竟要由誰決定？野嶋剛引用中研院副研究員吳叡人所撰寫的《受困的思想：臺灣重返世界》一書中的說法指出，在香港情勢升溫、烏克蘭戰爭以及中國軍演升級之下，台灣與中國漸行漸遠，更已經「他人化」；而中國共產黨自毛澤東時期，對於台灣都僅止於「想像」，雙方從根本上就充滿矛盾，並非容易解決之事。
野嶋剛認為，只要台灣不發動獨立，短期之間台灣海峽不會發生衝突，但中長期來看，若是中國意識到與台灣社會沒有妥協的餘地，在沒有台灣和相關國家強力威懾的情況下，中國很有可能會訴諸武力。