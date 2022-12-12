一週天氣3階變化！先陰雨後轉乾冷 首波寒流這天報到
中央氣象局表示，今（12）日持續受到東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區容易出現降雨，針對4縣市發布大雨特報，其中基隆北海岸已有局部豪雨發生，新北地區已有局部大雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。
編輯中心／綜合報導
溫度方面，台南以北及東北部低溫約15至17度，其他地區19、20度，白天高溫在北台灣也只有17、18度，整天感受濕涼，台中至台南、花蓮地區約22至24度，高屏及台東地區仍有25至27度。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前新北(富貴角)、宜蘭(蘇澳)及台東(蘭嶼)已觀測到3至5米的浪高，前往海邊活動。
氣象局指出，未來一週大致上為東北季風的環境，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼冷，尤其期末的冷空氣將會更強，明日北台灣整天濕涼，並一直持續到周三後，週四白天到週五會稍減弱，但週六至週日會有一波冷氣團報到，各地氣溫明顯下降、轉冷，中部以北、東北部低溫僅12、13度，其他地區14到16度。
另今年第25號颱風「帕卡」輕颱在昨晚生成，今日2時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 127.7 度，以每小時19公里速度，向東北進行。氣象局預估36小時左右就會減弱成熱帶低壓，對台灣天氣無直接影響。（編輯：林莞茜）