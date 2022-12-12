台股早盤大跌逾150點！台積電挫5.5元 大型電子股倒一片
美國11月PPI（生產者物價指數）顯示，通膨壓力仍存，市場擔憂聯準會將維持大力升息，使美股4大指數週五（9日）皆收黑，台北股市今（12）日開盤走低，盤跌逾150點，最低一度下跌至14538點，跌幅超過1%以上。權值王台積電早盤下挫5.5元，來到476元附近，其餘大型電子股皆走跌。另外，今日航空股逆勢抗跌，貨櫃三雄的長榮、萬海也走揚。
記者鄭妤安／台北報導
美股週五（9日）道瓊下跌305.02點，或0.9%，收在33476.46點。那斯達克下跌77.39點，或0.7%，收在11004.62點。標普500下跌29.13點，或0.73%，收在3934.38點。費城半導體下跌23.72點，或0.86%，收在2721.02點。
台北股市今日開低走低，加權指數以14658點開出，早盤跌逾150點，最低一度下跌至14538點，跌幅超過1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤下挫5.5元，來到476元附近，跌幅約1.1%。
同樣為晶圓代工的聯電小跌0.69%、世界先進下跌2.52%、力積電大跌3.74%。其他重要電子股聯發科跌逾2.3%，來到712元。鴻海在平盤101.5元附近。華碩、和碩、緯創、國巨、旺宏、英業達、台達電跌0.2到2%左右。
傳產股的部分，貨櫃三雄的長榮、萬海皆小漲0.3％以上，航空雙雄華航、長榮航也走揚，上漲幅度大在0.2至0.5%之間。