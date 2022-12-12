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公布首波10人小內閣！蔣萬安：成員涵蓋「四大特點」

▲蔣萬安今公布第一波小內閣名單，包括李四川出任副市長、李泰興出任秘書長及謝銘鴻出任交通局長，人選涵蓋四大特點。（資料照片／記者朱永強攝）
▲蔣萬安今公布第一波小內閣名單，包括李四川出任副市長、李泰興出任秘書長及謝銘鴻出任交通局長，人選涵蓋四大特點。（資料照片／記者朱永強攝）

記者翁子竣／台北報導

準台北市長蔣萬安（12）日公布首波小內閣人事，包括副市長李四川、秘書長李泰興、都發局長王玉芬及交通局長謝銘鴻在內共10人，至於有望接任副市長的國民黨立委林奕華，則不在此次名單當中。蔣萬安表示，這10位新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」四大特點。

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首先針對副市長部分，蔣萬安表示，李四川從基層公務員做起，在北市府工務機關服務了25年，更曾任新北市政府、高雄市政府副市長，以及行政院秘書長等職務，不但是工程專業人才，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是台北市倚重的全方位人才。

蔣萬安指出，秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，副秘書長則由內政部參事、前新北市政府都市更新處長張溫德接任。蔣萬安說，李泰興專長財政、主計，曾任臺灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力；張溫德曾任職於台北市政府都發局、都更處及新北市政府城鄉局與都更處，對都市計畫、都更等業務相當嫻熟，且是兼具中央、地方及雙北經歷的「公務熟手」，能協助各項市政無縫接軌。
 
「導入中央機關服務經驗，將有助提升台北市政的視野」蔣萬安進一步說，交通局長一職，邀請「北市河濱自行車道推手」、曾服務於北市府交通體系超過25年的交通部參事謝銘鴻出任；環保局長則由「空保大將」、前行政院環保署水質保護處長吳盛忠回鍋接任，吳盛忠一路從技正、副處長做到局長，資歷專精完整，將肩負起為台北市環境品質把關的重責大任。
 
另外，都發局長將由國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長王玉芬出任。蔣萬安競選期間便相當強調透過都市更新，為台北脫胎換骨的理念，王玉芬不但將扛下推動都市更新的重任，也是北市首位女性都發局長。

民政局長部分，蔣萬安則延攬擁30年基層服務經驗的七連霸市議員陳永德擔任，盼借重其地方實務經驗，深入民間了解民眾需求，即時反應給市府團隊並解決問題，讓「服務型政府」有感實現，同時促進府會人才交流。

蔣萬安也邀請現任桃園捷運股份有限公司總經理鄭德發接掌捷運工程局；鄭德發擁有機械與機電整合的專業背景，過去長期在台北捷運公司服務，而這幾年台北捷運發展停滯，蔣萬安將借重鄭德發的經驗與專才領導捷運工程局，加速推動台北市捷運的效能提升與網絡發展。 
 
此外，曾為新北市政府成立都更推動辦公室、現任台北市政府都發局長黃一平，與曾任台北市政府都市更新處長、現任台北市政府副秘書長陳信良，將分別轉任為工務局長及地政局長。

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