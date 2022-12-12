公布首波10人小內閣！蔣萬安：成員涵蓋「四大特點」

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蔣萬安指出，秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，副秘書長則由內政部參事、前新北市政府都市更新處長張溫德接任。蔣萬安說，李泰興專長財政、主計，曾任臺灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力；張溫德曾任職於台北市政府都發局、都更處及新北市政府城鄉局與都更處，對都市計畫、都更等業務相當嫻熟，且是兼具中央、地方及雙北經歷的「公務熟手」，能協助各項市政無縫接軌。
「導入中央機關服務經驗，將有助提升台北市政的視野」蔣萬安進一步說，交通局長一職，邀請「北市河濱自行車道推手」、曾服務於北市府交通體系超過25年的交通部參事謝銘鴻出任；環保局長則由「空保大將」、前行政院環保署水質保護處長吳盛忠回鍋接任，吳盛忠一路從技正、副處長做到局長，資歷專精完整，將肩負起為台北市環境品質把關的重責大任。
另外，都發局長將由國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長王玉芬出任。蔣萬安競選期間便相當強調透過都市更新，為台北脫胎換骨的理念，王玉芬不但將扛下推動都市更新的重任，也是北市首位女性都發局長。
民政局長部分，蔣萬安則延攬擁30年基層服務經驗的七連霸市議員陳永德擔任，盼借重其地方實務經驗，深入民間了解民眾需求，即時反應給市府團隊並解決問題，讓「服務型政府」有感實現，同時促進府會人才交流。
蔣萬安也邀請現任桃園捷運股份有限公司總經理鄭德發接掌捷運工程局；鄭德發擁有機械與機電整合的專業背景，過去長期在台北捷運公司服務，而這幾年台北捷運發展停滯，蔣萬安將借重鄭德發的經驗與專才領導捷運工程局，加速推動台北市捷運的效能提升與網絡發展。
此外，曾為新北市政府成立都更推動辦公室、現任台北市政府都發局長黃一平，與曾任台北市政府都市更新處長、現任台北市政府副秘書長陳信良，將分別轉任為工務局長及地政局長。