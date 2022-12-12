台啤、金門高粱遭禁！王美花怒批中國的註冊制度對台歧視
針對中國以「註冊訊息不完整」為由，禁止台灣的秋刀魚等水產品，以及台灣啤酒、金門高粱進口等酒類與飲料，對此，經濟部長王美花今（12）日受訪時，怒批中國的註冊制度對台灣有特別的歧視待遇，先前對台灣要求提早補件，現在卻又非常突然的發出暫停措施，此外，針對拓展外銷，今年投入2億元推動的「台灣食品全球GO」，已有17億潛在商機，明年將續推，並將農產品納入其中。
記者鄭妤安／台北報導
中國海關總署日前以「註冊資訊不完整」為由，宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，近日又新增一批具指標意義的酒類與飲料等，包括金門高梁、台灣啤酒等。
王美花今日出席立法院經濟委員會，審查「產業創新條例第十條之二及第七十二條條文修正草案」等7案，會前受訪時，針對中國禁台啤、金門高粱進口，怒批中國的註冊制度對台灣有特別的歧視待遇，WTO本來就覺得中國這個制度不合理，先前陸對台更是特別要求要提早補件，現在卻又非常突然的發出暫停措施。
她表示，無論如何，就政府而言，廠商若還要繼續補件，經濟部皆會完成轉呈。
王美花接續說道，針對拓展外銷，今年已投入2億元推動「台灣食品全球GO」，成效不錯，已有17億潛在商機，明年仍會繼續來推，並把農產品納入其中，讓產品可以更多的分散市場、擴大國際行銷。