通膨數據與民眾感受大不同？央行總裁楊金龍這麼說

中央銀行本周四（15日）將召開第四季理監事會議，外界也關切央行是否會再升息？對此，央行總裁楊金龍今（12）日在立法院財委會表示，當日理事會將充分討論，但立委質疑政府公布的升息重要指標「通膨」數據，與民眾感受大不同，他則說「不至於失真」，民生用品是在漲沒錯，但全球央行看的是整體消費者物價指數（CPI），不會只針對外食費去調整貨幣政策。至於央行再升息的條件？他說，如果明年通膨率可以降到2%以下，央行覺得是可以接受的。
記者顏真真／台北報導
楊金龍今日赴立法院財委會備詢，對於國內通膨狀況，他指出，台灣國內用供給面的措施抑制通膨，比其他國家效果都好，國內生產、運銷、勞動市場也沒有出現像歐美的問題，這是台灣通膨較低的原因，也不致於發生停滯性通膨。
不過，立委質疑政府公布的通膨數據，與民眾物價感受大不同，對此，楊金龍說，通膨數據不至於失真，民生用品是在漲沒錯，但全球央行都是看整體CPI，不會因為外食費就去調整貨幣政策。
至於央行再升息條件？楊金龍說，第一是看通膨率，第二是看看我們經濟成長會受到全球經濟影響如何，如果明年通膨率可以降到2%以下，央行覺得是可以接受的。
另外，也有立委關切央行祭出選擇性信用管制措施，但房價一直下不來，對此，楊金龍表示，按照一般觀察，量先行價才動，現在房市量已經下來，但立委說央行祭出相關措施已快2年了，楊金龍表示，央行還是希望房市可以軟著陸，這還需要時間，主要是這次房價上漲原因與上次不同，至於多久？他覺得明年是很關鍵的時間，上半年可能就會發生。