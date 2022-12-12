中國禁台產品！4項恐成下波目標　學者授養套殺解法

美晶片禁令恐後繼無力？日專家看衰　指中國「不容忽視」

▲美國對中國祭晶片制裁，但日本科技高階人員不看好。（圖／NOWnews合成圖）
▲美國對中國祭晶片制裁，但日本科技高階人員不看好。（圖／NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國今年持續對中國實施晶片出口管制，更計畫與日本、荷蘭兩大晶片製造國聯手，更同對中國購買晶片製造設備祭出更嚴厲的管制。不過索尼（Sony）和日本電氣（NEC）的高階人員都不看好美國的晶片管制，認為制裁雖然能短期對中國造成影響，但不太可能擋住中國在人工智能和超級電腦領域上的發展。

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根據《金融時報》報導，索尼技術負責人北野宏明（Hiroaki Kitano）表示，由美國主導的晶片制裁將會「短暫影響」中國採購能力，但未來，中國「完全有可能」在AI領域的擴大全球影響力。北野宏明補充指出「中國發展AI的驅動力在於非常龐大的資料庫，我不確定美國的出口管制會產生什麼樣的長期影響。」

此外，NEC執行長森田隆之也質疑美國晶片制裁對中國的長期有效性。由於美國這些出口管制旨在消減中國開發晶片的能力，並阻止其獲得可用於軍事目的的先進半導體。

森田龍之表示，「我個人認為，雖然美中晶片之爭可能會拖慢中國科技發展的腳步，但總體趨勢不會改變。」森田龍之認為，不能忽視中國在技術方面的競爭力，未來更是產業中舉足輕重的一股力量。

美國於10月時推出晶片禁令，被認為是美國總統拜登政府為打擊中國而採取的最嚴厲的措施，有分析人士表示，美國的舉措可能會加速中國擴大本土晶片產業，李克強先前提出《中國製造2025》，目標要在2025年掌握全球人工智能和量子計算領域的最新技術。

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