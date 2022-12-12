落實公平待客、高齡友善　新壽奪下金管會保險競賽3大獎

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不僅如此，自103年開辦至今，新壽微型保險累計投保近25萬人次，保費金額超過5000萬元，累計保費贊助近4000萬元，持續為弱勢族群打造穩固的後盾，將溫暖的光延伸至社會每一個角落，獲頒微型保險「業務績優獎」。
為讓身心障礙者及原住民家戶能獲得最安心的經濟後盾，今年新壽更擴大與基隆市政府合作辦理「經濟弱勢身心障礙者團體微型保險」，除了將去年5200名經濟弱勢身障者續保外，更新增近20000名身心障礙者及原住民，保費由新光人壽慈善基金會全額贊助。其中，身心障礙納保人數的投保率，已占基隆市身心障礙人口比率逾6成，協助更多弱勢族群獲得更健全的保障，也獲頒微型保險「身心障礙關懷獎」。
因應高齡化社會來臨，新壽亦積極推廣小額終老保險，希望透過此保費親民、免體檢及低投保門檻的高齡友善商品，提供樂齡族群基本保障，關懷長者補足保障缺口，自106年開辦至今，累計銷售件數近2.5萬件，保費金額近5.5億元。
除了定期透過網路平台宣導保險商品知識，新壽也與數位人道協會合作導入遠距健康促進應用服務，前進嘉義、澎湖等鄉鎮，給予長者最溫暖的陪伴及金融保險知識傳遞，也榮獲「高齡化保險競賽表現優良獎」肯定。
新壽強調，在成立即將滿60周年的此時，深知安定社會是保險業的社會責任，長期落實ESG永續經營的企業精神，並與國際接軌，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），未來將以「有光在，實現每個期待」精神，持續一甲子不變的關懷服務。