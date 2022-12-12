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落實公平待客、高齡友善　新壽奪下金管會保險競賽3大獎

▲新光人壽榮獲金管會保險競賽三大獎項，由總經理黃敏義（左）代表接受金管會主委黃天牧頒獎。（圖／品牌提供）
▲新光人壽榮獲金管會保險競賽三大獎項，由總經理黃敏義（左）代表接受金管會主委黃天牧頒獎。（圖／品牌提供）

記者顏真真/台北報導

金管會在9日舉行「111年度保險競賽頒獎典禮」，其中長期關懷社會弱勢，落實公平待客的新光金控旗下新光人壽，更一口氣拿下微型保險「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」及「高齡化保險競賽表現優良獎」等3大獎項，並強調未來將持續實踐普惠金融精神，成為永續發展標竿企業。

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一直積極響應政府政策推動微型保險的新壽，對社會各弱勢團體以保費贊助的方式，擴大微型保險的保護傘，抵禦人生風險，包括與新北市、台中市、新竹市、嘉義市、苗栗縣、基隆市、雲林縣等縣市政府，及新竹市天主教仁愛社會福利基金會、台南柳營區農會、犯罪被害人保護協會等合作，為符合資格的弱勢家庭承保，嘉惠機構累計近60家。

不僅如此，自103年開辦至今，新壽微型保險累計投保近25萬人次，保費金額超過5000萬元，累計保費贊助近4000萬元，持續為弱勢族群打造穩固的後盾，將溫暖的光延伸至社會每一個角落，獲頒微型保險「業務績優獎」。

為讓身心障礙者及原住民家戶能獲得最安心的經濟後盾，今年新壽更擴大與基隆市政府合作辦理「經濟弱勢身心障礙者團體微型保險」，除了將去年5200名經濟弱勢身障者續保外，更新增近20000名身心障礙者及原住民，保費由新光人壽慈善基金會全額贊助。其中，身心障礙納保人數的投保率，已占基隆市身心障礙人口比率逾6成，協助更多弱勢族群獲得更健全的保障，也獲頒微型保險「身心障礙關懷獎」。

因應高齡化社會來臨，新壽亦積極推廣小額終老保險，希望透過此保費親民、免體檢及低投保門檻的高齡友善商品，提供樂齡族群基本保障，關懷長者補足保障缺口，自106年開辦至今，累計銷售件數近2.5萬件，保費金額近5.5億元。

除了定期透過網路平台宣導保險商品知識，新壽也與數位人道協會合作導入遠距健康促進應用服務，前進嘉義、澎湖等鄉鎮，給予長者最溫暖的陪伴及金融保險知識傳遞，也榮獲「高齡化保險競賽表現優良獎」肯定。

新壽強調，在成立即將滿60周年的此時，深知安定社會是保險業的社會責任，長期落實ESG永續經營的企業精神，並與國際接軌，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），未來將以「有光在，實現每個期待」精神，持續一甲子不變的關懷服務。

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