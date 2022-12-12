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不滿防疫措施　馬斯克呼籲起訴防疫指揮官佛奇

▲全球首富馬斯克今天在推特呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球首富馬斯克今天在推特呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社舊金山11日綜合外電報導）全球首富馬斯克今天在推特（Twitter）呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），甚至還取笑針對性別代名詞發表聲明的人，這則發文旋即引起強烈反彈。

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法新社報導，推特執行長馬斯克(Elon Musk) 發文說：「我的人稱代名詞是起訴/佛奇。」他暗指在一個人名字後標明性別代名詞的做法，以及右翼組織指控佛奇參與美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策相關的罪行。

現年81歲的佛奇將於12月卸下總統首席醫療顧問，以及他自1984年以來一直擔任的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute for Allergies and Infectious Diseases）院長職務。

馬斯克還上傳一個迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王…」這顯然是在說馬斯克一再抨擊但已1年多未在美國實施的COVID-19緩解措施。

馬斯克曾於疫情初期在推特上表示，對這種病毒的擔憂是「愚蠢的」，自從他接管推特以來，已經取消針對散布 COVID-19不實訊息的政策。

馬斯克的這則推文被瘋狂轉傳，在約14小時內已獲得超過90萬個讚，但也迅速引發批評。

疫苗科學家兼作家霍泰茲（Peter Hotez）呼籲馬斯克刪除這條推文。他說：「因為這種反科學言論和假訊息，造成20萬美國人白白死於COVID。」

民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）稱讚佛奇如何「冷靜地引導我們的國家度過危機」，並對馬斯克說：「你似乎只是無止盡地尋求關注，能不能就此放過一個好人？」

但馬斯克得到右翼人士的讚賞。共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因為散布有關COVID的不實訊息而被推特停權，但在馬斯克領導下恢復帳號後，她在推特上寫道：「伊隆（馬斯克的名字），我認可你的代名詞。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111212

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