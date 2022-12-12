29位癌友展出彩繪希望 盼用繪畫助癌友走過治療

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榮獲病友組第二名的佳佳，兩年前確診罹患淋巴癌，這對於年僅35歲，孩子還未上幼兒園的她來說，無疑是晴天霹靂。而在自己手術之前，姐姐也因為癌症正在接受治療，害怕、恐懼、不安的情緒全湧了上來。佳佳回想每次做化療時，他總聽著音樂，用色鉛筆在治療室中繪畫打發時間跟排解情緒。佳佳表示「癒」這幅作品「是在病前就構思的作品，原本想畫的是一隻在春天中雙角開滿花朵的梅花鹿，後來確診後實在畫不出來，所以重新構圖才畫出這幅角羊。」癌症的來臨，反映了她的心境，她覺得自己變成了孱弱的角羊，空洞的眼神看著這灰暗世界，但灰暗中仍有穿梭在病房中照護她的白衣天使，彷彿翩翩飛舞的白色蝴蝶，帶給他光明與希望。於是，她想做些什麼，對照顧她的主治醫師及個管師表示感謝，也想證明給他們看，雖然自己罹癌，但是因為醫護的愛，讓她不灰心喪志，拿起畫筆，透過擅長的繪畫，生命仍可以發光發熱!
珊珊在國小四年級時經常頭痛，合併有嘔吐症狀，就醫檢查出她的枕葉與頂葉間長了七公分多的腫瘤，開刀切除腫瘤後，勇敢的珊珊經歷了全腦、脊椎的放療跟化療，但也因為長期治療，讓她無法上學，錯失了許多與同學的美好回憶。就在去年珊珊又檢查出甲狀腺癌，這次她仍勇敢挺身面對這個挑戰，過程中繪畫成為她最大的支持，透過創作抒發疲憊、難過的心，雖然她的手部因為治療變得無力，但她仍一刀一刀刻出展翅的老鷹，在版畫上釋放自己勇敢飛越疾病的渴望，作品「老鷹」也榮獲了病友組的第三名，珊珊媽表示「縱使她的創作過程很辛苦，但仍無法阻擋她面對藝術創作的熱情。」
許齡臻去年確診為乳癌第二期，右乳切除後進行八次化療，今年初完成了重建手術。她確診後很自責沒有照顧好自己的身體，化療後外貌的改變更使得她無法面對人群，她只能把自己關起來。直到有一天，她走入山中，看見飄落眼前的蒲公英種子，聽見枯枝斷裂的聲音，齡臻突然發現，原來生死就在我們周圍，人與植物一樣，同時在生，卻也同時在死。她將森林中的感悟透過畫紙呈現出來，作品看起來多半是黑色的，因為當時的她是黑暗的。後來透過繪畫，她療癒了自己，發現自己面對病魔除了軟弱，還有「堅強」。於是，畫紙上開始有了色彩，也增添了許多可愛的小生物。這幅「大自然教我生死」獲得第9屆《彩繪希望》癌症病友組佳作。
陳淑婉是位性格開朗樂觀的媽媽，2020年底，發覺自己的胸上長了一個不到一公分的突起物，至醫院就診，罹患惡性淋巴瘤。而她也沒有多想，很快的接受並積極治療，期間更沒有因病放棄繪畫和運動，她提到「可能因為我天生樂觀吧！治療過程相對平順！」在一次登山的路上，走過長長的隧道，遠處的光亮讓她燃起希望的感受，而行走的過程也宛如治療期的心境，因此她用畫筆把內心期望痊癒、對生之渴望描繪出來，畫作「生命的出口」獲得彩繪希望病友組的佳作。