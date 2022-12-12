為清潔隊員槓縣長「兒皇帝」 大林鎮長簡志偉無罪確定
嘉義縣大林鎮長簡志偉前年被控，以環保局回函公文照片搭配「縣長陳明文」公文戳章誤導民眾，涉犯偽造文書罪。一、二審均判他1年3月，簡不服上訴，台南高分院更一審撤銷改判無罪，最高法院今（12）日駁回上訴，判處無罪確定。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，簡志偉於2019年10月28日上午，在大林鎮公所批核環保局公文，明知現任嘉義縣長非陳明文，卻將公文以向後翻面方式，遮蔽公文署名，再以印有「縣長陳明文」官印的嘉義縣政府98年公文為底，變造為署名「縣長陳明文」公文，翻拍成照片張貼到個人臉書。
簡志偉還在照片上方加註「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文縣府，縣府竟用『縣長陳明文』作回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」等文字，供不特定網友瀏覽，損害嘉義縣環保局公文書正確性。
簡志偉辯稱，他是將2份文書摺疊放在一起拍照，並無變更原本公文書，之所以拍照，是因前鎮長曾申請增加清潔隊員額經環保局同意過，但他要申請時，環保局卻回覆，認為應以2009年所頒布的「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」所訂員額聘用，為凸顯不公、對比之意，才將公文向後翻摺，並在其下放置附有前前任縣長陳明文署名的公文。
台南高分院更一審認定，簡志偉以此方式表達對嘉義縣環保局公文的揶揄、諷刺，主觀上並沒有使人誤認此為同一份公文書，沒有變造公文書的主觀犯意，改判無罪，案經最高法院駁回上訴，全案確定。