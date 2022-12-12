爆料王室秘辛！哈利、梅根擬被要求「禁止出席」英王加冕
英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）為Netflix拍攝的紀錄片影響持續發酵，外界認為哈利王子屢次提出攻擊王室的言論與行為，已將「皇室秘辛」升級至「英國政治」問題。繼英國兩黨國會議員要求褫奪哈利和梅根的公爵頭銜後，又有閣員批評不該讓兩人參與其父查爾斯三世（King Charles III）明年的英國國王加冕儀式。
國際中心楊智傑／綜合報導
Netflix拍攝的紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）首季於12月8日推出，第二季預計將於15日推出。由於節目內容大量涉及英國王室的家族秘辛與愛恨情仇，作為「脫離王室」（Megxit）的哈利王子與梅根，成為這些素材的來源提供者，不少英國王室支持者認為兩人「消費」這個身份的行為應該被制止。
英王查爾斯三世的加冕典禮預計將在明年春天舉行，目前暫定日期為5月6日，地點則確定是一貫的在西敏寺大教堂（Westminster Abbey）所舉行。英國保守黨前內閣大臣梅勒（David Mellor）認為，加冕儀式不該邀請「靠出賣家人來賺錢」的哈利王子與梅根，並強調英國人應該更明確的對於「不願看到兩人出席」表態，揚言若哈利夫婦出席，「你們絕對有權利向他們發出噓聲」。
哈利王子在2018年5月19日於溫莎城堡（Windsor Castle）與妻子梅根完婚，兩人擁有的珍貴影像畫面與素材，包含求婚畫面、兒子亞契的生活等都被用在該部紀錄片中。
根據英國王室與哈利夫婦於2020年達成的「脫離王室」（Megxit）協議，兩人會保留「薩塞克斯公爵」及「薩塞克斯公爵夫人」封銜，而哈利則繼續保留王子身分，然而近日民調顯示，有超過半數的民眾認為兩人該被剝奪王室頭銜。