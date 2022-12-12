高雄市黨部規定議員要回捐助理費？柯文哲：討論不能當真
2022年九合一選戰剛結束，其中未當選高雄市議員的民眾黨候選人李佳玲10日在臉書上PO文爆料，表示高雄市黨部主委馮啟彥在選前要求她簽切結書，除了當選議員後要回捐10萬元以上給黨部外，議會助理必須要留一個名額給黨部人員，並且提撥部分議員特支費作為黨部的助理薪水，也被外界質疑有詐領助理費的嫌疑。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（12）日回應，表示最後簽的切結書沒有這樣的內容，不能把討論的版本拿出來爆料。
記者丁上程／台北報導
李佳玲表示，今年四月高雄市黨部會議時，黨部主委馮啟彥拿了一張切結書要給她簽名，內容寫道「順利選上議員後要回捐10萬以上給市黨部」、「選上議員必須留一個助理名額給市黨部的幹部」以及「議員必須要用特支費，來支付黨部的助理薪水」。李佳玲透露，當時馮啟彥以「苗栗的候選人我也是讓他們這樣簽」為由，要求高雄也要比照辦理，讓她認為「居然提出這種根本違法的文件要我簽？」
對此身兼黨主席的柯文哲則表示，這件事情自己有去了解，他們最後的切結書有一個簽約的版本，跟一開始討論的內容不一樣，不能把討論的當真，「討論有各種各樣，但是最後要協議書才是重點。所以不能說前面那些討論都拿來爆料，這太奇怪了。」柯文哲說，黨部方面也有律師，會把切結書寫到比較完整且合法的狀態，不應該把一開始討論的內容拿來討論。
現場記者也追問，是否真的有討論過「捐助理費」一事？對此柯文哲也並未否認，不過也強調問題在於這個項目並沒有被接受，「所以我也覺得很奇怪，凡事要以最後的版本為主。」