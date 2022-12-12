中國禁台產品！4項恐成下波目標　學者授養套殺解法

陳其邁第一任屆滿前夕訪日　今將拜會東京都知事

▲陳其邁再拚四年，在第一任屆滿前夕訪日，今將拜會東京都知事小池百合子。（資料圖／記者鄭婷襄攝）
▲陳其邁再拚四年，在第一任屆滿前夕訪日，今將拜會東京都知事小池百合子。（資料圖／記者鄭婷襄攝）

記者鄭婷襄／高雄報導

陳其邁連任將再拚四年，為推動高雄市與日本東京都之友好關係，市長陳其邁在第一任屆滿前夕，應日方邀請首次出訪，率行政暨國際處、海洋局赴日本，將拜會東京都小池百合子知事、與日華議員懇談會的國會議員交流、並參訪豐洲市場，盼促進雙方友好互動與拓展產業等領域實質合作。

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東京都人口超過1400萬是世界大都市之一，陳其邁預計今（12）日下午拜會與東京都知事小池百合子，市長將當面與小池知事交換後疫情時代的城市治理，並請益智慧城市、節能減碳、豐洲市場遷建等重要市政的推動經驗；隨後陳其邁也將與日華議員懇談會的國會議員交流，期待雙方針對各項議題廣泛交換意見，增進台日友好關係。　

至於隔天13日一大早將參訪豐洲市場，陳其邁表示，前鎮漁港營運迄今已逾 50年，現為最重要的漁港及遠洋漁船基地，前鎮魚市場因設施老舊、人車動線不佳，且衛生條件不符現有規範，故借鏡豐洲市場模式改建，經多方討論後決議拆除並新建為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。

高雄市政府表示，前鎮漁港多功能水產品運銷中心一樓魚市場部分，為求符合現代衛生條件，且未來以取得HACCP認證為目標，參考日本豐洲市場人車分流、魚體不落地、衛生安全等模式，以確保食品安全，並提升物流運輸效率，強化加工包裝設施，提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝需求。

此外，前鎮漁港多功能水產品運銷中心考量環境保育，將規劃設置太陽能光電板與草皮、空中走廊，可供遊客觀看海景與夕陽，預計將於2024年4月完工，希望透過借鏡豐洲市場成功案例，讓前鎮漁市場煥然一新，成為新興觀光景點。

市府海洋局表示，輸入日本的超低溫生魚片，有四成來自高雄。此外，市府也積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨；而隨著疫情解封國門開放，市府也將於明年3月率農民團體與型農等參加2023東京食品展，推廣高雄農特產，拓展商業及農漁物產至國際市場，促進台灣日本農業產經交流。

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