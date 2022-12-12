陳其邁第一任屆滿前夕訪日　今將拜會東京都知事

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至於隔天13日一大早將參訪豐洲市場，陳其邁表示，前鎮漁港營運迄今已逾 50年，現為最重要的漁港及遠洋漁船基地，前鎮魚市場因設施老舊、人車動線不佳，且衛生條件不符現有規範，故借鏡豐洲市場模式改建，經多方討論後決議拆除並新建為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。
高雄市政府表示，前鎮漁港多功能水產品運銷中心一樓魚市場部分，為求符合現代衛生條件，且未來以取得HACCP認證為目標，參考日本豐洲市場人車分流、魚體不落地、衛生安全等模式，以確保食品安全，並提升物流運輸效率，強化加工包裝設施，提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝需求。
此外，前鎮漁港多功能水產品運銷中心考量環境保育，將規劃設置太陽能光電板與草皮、空中走廊，可供遊客觀看海景與夕陽，預計將於2024年4月完工，希望透過借鏡豐洲市場成功案例，讓前鎮漁市場煥然一新，成為新興觀光景點。
市府海洋局表示，輸入日本的超低溫生魚片，有四成來自高雄。此外，市府也積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨；而隨著疫情解封國門開放，市府也將於明年3月率農民團體與型農等參加2023東京食品展，推廣高雄農特產，拓展商業及農漁物產至國際市場，促進台灣日本農業產經交流。