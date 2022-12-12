12年來最早寒流！氣象專家也驚訝：過去類似情況最低4度
今年入冬後首波寒流預計週六（12/17）報到，中央氣象局預估，中部以北地區最低溫下探攝氏8到9度，沿海空曠地區甚至不排除只有攝氏7度左右。今年入冬後雖持續受到東北季風影響，但至今仍沒有大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團來襲，反而是最極端的寒流直接殺到。氣象專家賈新興表示，若週六（12/17）寒流來襲，將是從2010年以來、過去12年來冬季最早寒流侵襲的一次；氣象局長鄭明典則提及，寒流報到的早，和「負北極振盪」現象提早發生也略有關係，極渦（北極圈冷空氣範圍）的冷空氣明顯飄移到中緯度，也讓東北亞地區間接被波及，較極端的氣候會不斷發生，預期影響會一直到年後，但由於極渦情況不斷在「振盪」，因此台灣也不會一直偏冷，而是時而寒冷，時而較溫暖。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，受到全球暖化及氣候變遷影響，過去3年雖然是連續出現反聖嬰現象，但沒有明顯的「冷冬」出現，尤其去年冬季首波寒流，直到今年2月20日才出現，都不算明顯偏冷或早冷。不過從今年11月中旬觀察東亞冬季季風情況，就可以約略感受到12月可能出現正常到偏冷的情況，「只是沒想到真的冷的這麼快！」至於明年1月、2月長期預測，則可能以正常到偏暖機率最大。
賈新興說，這波寒流主要是因為目前在中國山東、遼東半島一帶有一道又深又強的低壓槽，預計在週末會逐漸東移出海，相對來說日本及韓國受影響相當大，很可能會有暴風雪出現。而台灣地區大約處在冷空氣抵達的邊緣，但感受上偏冷依舊相當明顯，北台灣最低溫不到攝氏10度。過去類似的狀況出現時，像是2016年1月24日台北低溫僅剩攝氏4度，2020年1月30日則只有攝氏7.1度，今年的情況有待觀察，但氣溫比這幾天明顯偏低是必然會發生，年長者、嬰幼兒及有心血管疾病的患者，一定要非常注意保暖。
鄭明典提及，「負北極振盪」表示極區有暖空氣流入，原本在極區的冷空氣偏移到中緯度，但受到地形影響，極渦外流的冷空氣在行徑上有特定路線，統計上不會直接經過台灣，而是從北部掠過。觀察近幾年資料，發現今年負北極振盪有提早發生的趨勢，配合上述其餘各項條件的配合，導致部分冷空氣被擠壓至台灣上空，間接讓極端的寒流率先在台灣報到。
鄭明典說，北極振盪的指標「轉負值後還持續往下」，具有很明顯的長周期變化成分，預期影響很可能持續到年後；不過這樣的影響並非表示「台灣會一直冷到過年」，因為極渦的冷空氣在東北亞處於震盪的情況，除了會讓冷空氣偏移到中緯度外，也有可能將冷空氣擠回北部，此時台灣地區相對也會比較沒那麼冷，因此「負北極振盪」只能表示極端天氣的出現機率提高，實際影響後續仍需多加觀察。