照亮大岡山母親河　邱志偉爭取「點亮阿公店溪計畫」

水利署第六河川局自2019年開始分期進行「阿公店溪水岸環境改善工程」，六期經費共4.82億元，預計從岡山都會區段一路施作至永安出海口區段，施工長度達17.19公里，預計2026年全線完工，立委邱志偉在質詢時，要求水利署應參考愛河經驗，針對大岡山地區的母親河提出「點亮阿公店溪計畫」，方便民眾夜間使用，同時提升在地光榮感。
記者鄭婷襄／高雄報導
邱志偉指出，阿公店溪為中央管河川，為改善過往河堤隔絕導致民眾與河川疏遠的問題，便要求六河局提出「阿公店溪水岸環境改善工程」。該局規劃六期分年施作，前兩期集中在岡山人口稠密區，第一期已在2020年底完成，第二期今年完成細部設計後也將在明年動工，全面建置自行車道及無障礙步道系統，改善阿公店溪水岸人行空間並創造休憩亮點。
邱志偉強調，在第一期完工後，沿著優美的河岸步道運動已是岡山民眾的日常，然而，目前水岸步道夜間照明不足，不利民眾使用且易生危險，位於岡山鬧區的9座跨溪橋梁也有待設計美化。阿公店溪作為大岡山地區的母親河，六河局應參考愛河經驗擬定「點亮阿公店溪計畫」，因此透過質詢要求水利署提出規劃，並將透過預算提案進一步責成相關單位落實；經濟部次長林全能則回應表示，後續將會實地到現場了解，確認計畫的可行性。