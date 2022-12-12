憂中國疫情激增！北韓急購新冠藥品 替跨境擴散做準備
中國在各地興起「白紙運動」要求反封控後，當局緊急推出防疫新十條作為各省地方政府解封導引，然而在防疫政策瞬間「U轉」急轉彎後，國內疫情急速升溫。北韓作為鄰國對此緊張不已，根據韓媒報導，北韓貿易商甚至接獲指示，緊急添購口服抗病毒藥物、退燒藥、抗生素等藥品。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國與北韓彼此接壤，在地緣貿易上常互通往來，今年中國遼寧省還堅持動態清零時，丹東市在封控2個月的情況下仍出現大量確診病例，地方官員當時就擔心北韓可能帶入病毒；根據《韓聯社》報導，貿易商透露在中國開始鬆綁封控之後，北韓不斷增加了希望購買新冠藥品的請求。
報導提到，北韓除了增購退燒藥、抗生素等政府發放給確診者的一般藥品外，還特別要求購買新冠治療藥物。一名來自瀋陽的貿易商就表示，過去北韓採購數量最多的是來自中國的大米、食用油等食品，但最近退燒藥、止痛藥等藥品訂單大增，與此同時還有不少購買新冠治療藥物的訂單是用來提供「北韓高層人物」的。
此外，交通方面過去北韓與中國就因為疫情可能跨境擴散，而要求中止朝中列車的往來，報導提到消息人士又稱，北韓當局疑因考量中國疫情激增，已經指示北韓貿易商在中國農曆春節前後完成購買所需物資，因為往來雙方的中朝鐵路貨運恐因疫情升溫而再次暫停。