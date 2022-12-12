台晶片法適用範圍模糊？經濟部將組專家委員會審查

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她指出，有人問「成熟製程是不是永遠沒有機會」，事實上「不是這樣看」，沈發惠打斷王美花的回答，並提問，產創條例的配套子法內容「究竟何時出爐？時間上來得及嗎？」
她回應，母法這個大原則通過，子法草案才能提出，目前都有與財政部密切溝通，一定會在母法通過後，儘快溝通子法。
沈發惠說，希望經濟部能夠廣納各界意見，讓子法在這麼短的時間內推出，將引起的爭議降到最小，王美花表示，有關子法的討論，不會短到只有10幾天，法律規定會在半年內，加上此法是明（2023）年生效，因此是到後（2024）年才會回過來算，「所以時間是夠的！」
此外，民進黨立委邱議瑩提到研發的部分，子法的訂定裡大致規範成3區塊，分別為50億、70億與100億，其中，研發費用到100億門檻的大廠有台積電、聯發科等3家，到達70億的門檻有聯電、日月光等9家，至於50億能夠優惠多少家？甚至再往下討論，門檻30億、20億，能夠優惠的家數是否更多？讓更多企業能夠受惠於產創條例。
王美花回答，門檻50億能夠優惠多少家，無法做說明，另外，在此法裡還有包括研發費用密度的問題，以及有效稅率不低於12%等，至於企業適用的範圍，是符合先進製程，還是前瞻創新等，政府單位將與專家學者一起來確認，邱議瑩接續表示，意思就是說，如果企業要來申請，並確認符合的範圍，還須經所謂的學者專家組成的委員會，來審查定義可適用的技術。
民進黨陳亭妃也指出，世界各國都在補助，以美國的晶片法為例，法案匡列390億美元，補助建廠或半導體設備，每案最高30億美元，投資抵減率25%；日本的半導體復興計劃也匡列6千億日圓，補助半島業者建廠，設備費用達50%的補貼；韓國的K半導體戰略發展半導體、電動車及疫苗，大企業最高享40％的研發投抵，以及10%的設備投抵。
「反觀台灣只有產創，我們的誘因夠嗎？經過幾年後，台灣的半導體真能保留優勢嗎？」王美花回應，美國與日本想大力增加，尤其日本原本沒有半導體製造廠，所以必須以高額補助，而台灣在既有的完整供應鏈上，要保住台灣優勢，因此針對產業，台灣除了產創條例之外，還有相關的人才、機制等，「是整體在看待。」